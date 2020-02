Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cornet fait sa loi, Dodin créé la surprise Reuters • 12/02/2020 à 22:01









Cornet fait sa loi, Dodin créé la surprise par Matthieu Cointe (iDalgo) Alizé Cornet a balayé Jelena Ostapenko dans le premier tour du tournoi de Saint-Pétersbourg. La Française a remporté son match 6-1, 6-2, face à l'ancienne gagnante de Roland Garros, en ne concédant aucune balle de break. Sereine au service, elle a passé 70% de premières balles. Elle rejoint la Grecque Maria Sakkari en huitièmes de finale. Océane Dodin passe elle aussi au prochain tour. Elle est venue à bout de Johanna Konta, 14e mondiale, en deux sets, 6-3, 6-4. Elle prend rendez-vous avec Rybakina, victorieuse de Fiona Ferro dans l'après-midi (6-3, 6-4). Dans les autres rencontres de la journée, Belinda Bencic s'est défaite de Svetlana Kuznetsova, 7-6, 6-4, tandis que Potapova a battu l'Australienne Tomljanovic.

