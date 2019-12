Cormac McCarthy : naufragés de la fin du monde

L'auteur de « La Trilogie des confins » offre une magnifique parabole sur la condition humaine à travers la peinture d'un univers de cauchemar.

A quand peut bien remonter la dernière lecture qui nous a vraiment terrifiés ? Ce fameux soir (c'est toujours un soir) où nous avons hésité à couper la lumière, de crainte que des monstres ne viennent, dans l'obscurité, ramper jusqu'à nos rêves ? A loin, généralement - la peur est une fleur difficile, qui pousse encore plus rarement que le rire, dans les romans. Aussi, par simple charité, les âmes délicates doivent-elles être prévenues : La Route, pour lequel Cormac McCarthy a obtenu le prix Pulitzer, est un ouvrage qui fait peur, très peur. Et pas comme une vague histoire à suspense, mais de manière profonde, c'est-à-dire jusqu'à nos retranchements les plus secrets.

Depuis plusieurs livres, déjà, l'auteur de La Trilogie des confins déployait un univers dur et glaçant, dont la plus élémentaire humanité semblait s'être retirée, même quand des hommes le peuplaient encore. Cette fois, l'espèce humaine s'est physiquement éclipsée, presque entièrement exterminée par une catastrophe que l'on devine atomique et planétaire. Dans les ruines de ce qui fut un monde prospère, les Etats-Unis d'Amérique, l'écrivain conçoit un scénario capable d'épouvanter par sa vraisemblance et sa force de suggestion. Terreur et pitié : un homme et son petit garçon traversent à pied le pays dévasté, en cherchant à survivre dans un environnement de cauchemar. Par leur intermédiaire, McCarthy met en oeuvre les ressorts classiques de la tragédie et bâtit une parabole magistrale, absolument inoubliable, de ce que peuvent être les frontières ultimes de l'humanité. Que reste-t-il de nous quand il ne reste plus rien d'autre que nous ?

