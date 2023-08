Corentin Tolisso : « On n’est pas l’OL de 2002-2003 »

Au cas où on n’avait pas remarqué.

Enfin ! En tenant le match nul à Nice ce dimanche (0-0), les Lyonnais ont enfin pris un point cette saison après deux défaites pour commencer ce championnat. À entendre les Gones à la fin de la rencontre, ce nul est un très bon résultat. De quoi chagriner Edouard Cissé, consultant chez Prime Vidéo, qui a ironisé auprès de Corentin Tolisso en le félicitant pour ce point. « Aujourd’hui, on est l’Olympique lyonnais de 2023-2024. On n’est pas l’Olympique lyonnais de 2002-2003. Ou de 2015-2016 si vous voulez. On a plus de difficultés. On ne va pas se prendre pour d’autres, nous ne sommes pas comme nos prédécesseurs » , a rebondi celui qui a pris le brassard de capitaine en l’absence de Lacazette.…

