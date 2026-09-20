Corentin Tolisso déplore un acharnement sur l'OL

Cocolère. Si l’OL n’a fait qu’une bouchée de Rennes ce samedi soir (4-0), la joute au Groupama Stadium a surtout été marquée par son interruption en raison d’une banderole et de chants insultants envers Sainté . Cette décision n’a pas enchanté Corentin Tolisso , qui défend corps et âme le club lyonnais : « Tous les week-ends dans les stades, il peut y avoir des chants ou des banderoles, et c’est très bien d’arrêter les matchs, mais il faut le faire pour tous, pas forcément quand c’est l’OL qui gagne 2-0. Je suis contre ça, c’est sûr, mais il faut le faire partout, pas que chez nous. »

Des discussions sans issue avec le délégué

« J’en ai parlé au délégué, qui m’a dit qu’il faisait comme ça parce qu’il faisait toujours comme ça, explique le capi rhodanien après avoir également préféré garder pour lui ses échanges avec les supporters. C’est dommage parce que ça a mis notre match en pause alors qu’on était bien, on espérait que ça n’arrive pas. Mais bon, on a gagné, on retiendra ça. » …

SW pour SOFOOT.com