Corentin, supporter de Saint-Étienne : "Un black-out total sur le but de Boudebouz"

Opposé au Stade rennais, l'AS Saint-Étienne a décroché ce jeudi soir sa qualification pour la finale de la Coupe de France (une première depuis 38 ans), à la toute fin du temps additionnel (2-1). Un but de Ryad Boudebouz suivi d'un envahissement complet du terrain qui a fait basculer le Chaudron dans la quatrième dimension. Récit d'une folle soirée avec Corentin, supporter présent en tribune Sud aux côtés des Green Angels.

Sainté en finale sur le gong !

Franchement, je me suis levé à 8h ce matin avec des étoiles dans les yeux ! Et ça, c'est uniquement grâce aux joueurs. Je voudrais simplement les remercier, comme tous les supporters j'imagine. Ils nous ont donné beaucoup de joie. On a vécu un moment dont on se souviendra toute notre vie. Un truc m'a beaucoup touché : ce sont les larmes de Boudebouz après le match. Sincèrement, malgré les difficultés en championnat cette saison, on n'a jamais franchi la ligne rouge. Il n'y a jamais eu de cassure, entre les supporters et le club.Dans le contexte actuel, après la défaite dans le derby, on abordait le match dans l'interrogation. On se disait : "" (rires). Malgré tout, c'est une demi-finale donc il y a eu une union sacrée dès le départ. Les supporters n'étaient pas contre les joueurs. Les kops étaient d'ailleurs pleins dès l'échauffement.On a joué notre meilleure première mi-temps depuis de très nombreuses semaines. Même si Rennes nous cueillit à froid, on a la chance d'égaliser juste avant la pause, sur un but qui vient un peu de nulle part. Ça a d'ailleurs relancé l'ambiance en tribunes, il le fallait. En deuxième mi-temps, le rythme a baissé. On sentait que le match pouvait aller en prolongations, et se finir mal pour nous, surtout après la double occasion manquée par Debuchy et Abi.J'étais dans