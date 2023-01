Corentin Schmittheissler (Gardien de Strasbourg Koenigshoffen) : "C'est quand même fou qu'un club de R1 soit le dernier représentant alsacien"

Au lendemain de l'exploit de Strasbourg Koenigshoffen en Coupe de France contre Clermont, le gardien Corentin Schmittheissler est toujours sur un petit nuage. Mais, il sait que ce résultat n'est pas une fin en soi et que tout est possible dans cette compétition, où le FCOSK06 défiera Angers au tour suivant, une autre équipe de l'élite. Et pourquoi pas ?

"Sur la séance face à Clermont, je m'étais dit que j'allais plonger cinq fois du même côté."

Honnêtement, on est toujours un peu dans l'euphorie. De mon côté, la dernière fois que j'avais eu autant de messages après un match, c'était pour la montée en Ligue 1 avec le Racing en 2017.Même si on est tous partis du stade assez tardivement, on n'a pas vraiment fêté ensemble cette victoire. Personnellement, je suis rentré aux vestiaires un peu plus tard, car j'ai surtout pris le temps de discuter avec mes amis et ma famille qui étaient là au bord du terrain. Après, mes coéquipiers m'ont envoyé quelques vidéos et forcément, il y avait une grosse ambiance dans le vestiaire. Mais on a surtout prévu de tous se retrouver au restaurant pour fêter ça pour de bon.Pas forcément à ce moment-là, car je trouve qu'on a eu des occasions plus franches qu'eux pendant la partie, ils n'ont pas eu d'opportunités très dangereuses. À part peut-être sur les 10-15 dernières minutes où ils ont un peu plus poussé, car on a eu du mal physiquement. Mais c'est normal qu'on ait pêché là-dessus à la fin, ça reste une équipe de Ligue 1 qui sortait d'une victoire à Lyon, ce n'est pas donné à n'importe qui.Je me suis dit que tout reposait sur mes épaules et que si on voulait passer en 16, j'étais quasi obligé de sortir un tir au but. Mais j'étais serein, car j'avais déjà arrêté un penalty dans la compétition et un autre en championnat dans le même stade que ce samedi. Donc avant la séance, j'avais demandé à mon capitaine de choisir le même côté du terrain où ça s'était passé. Il n'a pas réussi, mais ce n'est pas bien grave vu le résultat final...Pas du tout. J'ai une anecdote à ce propos : plus tôt dans ma carrière,