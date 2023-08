Corée du Sud: la fête mondiale des scouts évacuée après des fiascos en cascade

Des scouts évacuent le camp de leur rassemblement mondial, interrompu par une alerte au typhon, le 8 août 2023 ( AFP / Anthony WALLACE )

Des dizaines de milliers de scouts ont commencé mardi à quitter le camp de leur grande fête mondiale en Corée du Sud en raison de la menace d'un typhon, qui s'est ajoutée à une cascade sans précédent de problèmes dus à la chaleur étouffante et à une organisation désastreuse.

"C'est la première fois en plus de 100 ans de Jamboree scout mondial que nous devons faire face à de tels défis", a reconnu Ahmad Alhendawi, secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout, dans un communiqué.

Environ 43.000 personnes, venues du monde entier, avaient rejoint le "jamboree" géant des scouts à Saemangeum, sur la côte ouest de la Corée du Sud. La fête, organisée tous les quatre ans, devait durer du 1er au 12 août.

Mais l'événement, qualifié de "honte nationale" par les médias coréens, a vite tourné au cauchemar: des milliers de participants, dont les 4.000 Britanniques et les 1.500 Américains, avaient déjà quitté prématurément le rassemblement en fin de semaine dernière en raison de la chaleur extrême et de l'organisation défaillante.

- Forces spéciales -

Les forces spéciales coréennes ont été déployées pour aider à l'évacuation, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le gouvernement a annoncé dépêcher 1.000 bus pour le transfert des scouts, pour la plupart adolescents, qui seront hébergés dans des dortoirs universitaires et d'autres bâtiments publics à Séoul et dans les environs.

Selon les autorités locales et les organisateurs, environ 600 participants ont été victimes de coups de chaleur ou autres maux liés aux températures torrides. D'autres ont été piqués par des insectes, et environ 70 ont contracté le Covid-19.

Les médias locaux ont fait état d'un mauvais drainage de douches et de toilettes rudimentaires.

L'événement a été "très malchanceux avec la vague de chaleur sans précédent et maintenant le typhon", s'est plaint M. Alhendawi, ajoutant que malgré les défis, les scouts avaient fait preuve "d'une véritable résilience, de détermination et d'esprit d'entreprise face à l'adversité".

Le typhon Khanun, qui a tué au moins deux personnes au Japon, doit toucher terre en Corée du Sud jeudi et passer près de l'endroit où les éclaireurs étaient installés.

Selon l'agence météorologique sud-coréenne, Khanun devrait apporter de fortes pluies et des rafales de vent de jusqu'à 158 km/h, suffisamment puissantes pour faire dérailler un train en mouvement.

Selon l'organisme scout, c'est la première fois, depuis un autre typhon au Japon en 1971, qu'un camp est évacué en raison du mauvais temps.

Mardi, dans le dédale des campements de Buan, des dizaines de milliers de scouts ont plié tentes et bagages avant de monter dans des bus à destination d'autres lieux d'hébergement à Séoul et dans les environs.

- "Un bon moment" -

Mais des éclaireurs du camp ont déclaré à l'AFP être tristes de partir. "C'est vraiment difficile mais nous avons passé un bon moment".

"Il a fallu du temps pour s'acclimater aux circonstances mais les jeunes ont passé un très bon moment", a déclaré à l'AFP Nicola Raunig, 27 ans, cheffe d'unité scoute autrichienne, "je suis triste que cela se termine maintenant".

Des scouts démontent leur tente avant de quitter leur grand rassemblement mondial à Buan, en Corée du Sud, le 8 août 2023 ( AFP / Anthony WALLACE )

"Mais nous en tirerons le meilleur parti", a-t-elle ajouté.

Axel Scholl, un bénévole allemand de 62 ans, s'est au contraire déclaré "à bout de forces" après avoir géré des milliers d'évacuations.

"C'était pour les enfants. Maintenant, ils rentrent tous chez eux déçus. Cela aurait dû être une expérience tellement agréable", se plaint-il à l'AFP en essuyant des larmes.

Selon lui, la Pologne, qui accueillera le prochain jamboree en 2027, aura appris beaucoup de choses sur ce qui peut mal tourner à partir de l'expérience de cette année.

"Je suis vraiment désolé pour la nation coréenne et le peuple coréen, car je pense qu'ils auraient aimé présenter leur pays, leur culture et leur communauté d'une manière plus positive", ajoute-t-il.

- BTS appelé à la rescousse -

Des scouts remplissent des récipients d'eau pendant leur grand rassemblement mondial, le 5 août 2023 à Buan, en Corée du Sud ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le ministre de l'intérieur, Lee Sang-min, a souhaité aux scouts de terminer leur séjour "le cœur joyeux".

Et un député, Sung Il-jong, a lancé un appel à l'aide au mythique boys band de K-pop BTS, actuellement en pause en raison de l'appel sous les drapeaux de plusieurs de ses membres, en leur demandant de participer à un concert pour les scouts prévu vendredi à Séoul.

"Pour ces précieux invités, il est nécessaire de combler le manque d'activités avec la puissance de la culture coréenne", a écrit M. Sung sur sa page Facebook, en appelant le ministère de la Défense à accorder une permission exceptionnelle aux deux membres de BTS qui effectuent actuellement leur service militaire.