Corée du Sud: la croissance a ralenti fin 2024 sur fond de crise politique

Fronton du siège de la Banque centrale coréenne (Bank of Korea - BOK) à Séoul le 12 octobre 2022 ( AFP / Jung Yeon-je )

La Corée du Sud a vu sa croissance économique ralentir au quatrième trimestre 2024, marqué par le début d'une grave crise politique déclenchée par la tentative ratée du président Yoon Suk Yeol d'imposer la loi martiale.

Selon des données publiées jeudi par la banque centrale, le Produit intérieur brut de la quatrième économie d'Asie a progressé au quatrième trimestre de 0,1% comparé au troisième et de 1,2% en glissement annuel. Il s'agit du taux de croissance trimestriel le plus bas de l'année.

Sur l'ensemble de 2024, la croissance de la quatrième économie d'Asie, en ébullition depuis la tentative ratée de M. Yoon d'imposer la loi martiale, ne s'est élevée qu'à 2%, au lieu de 2,2% prévu, a annoncé la Banque de Corée.

Ces données sont publiées alors que l'institut d'émission a abaissé lundi ses prévisions de croissance économique pour 2025 en raison de la crise politique sans précédent qui secoue le pays, et qui a dégénéré la veille en violences.

L'économie sud-coréenne ne croîtra que de 1,6% à 1,7% cette année, au lieu de 1,9% auparavant prévu, estime désormais la Banque de Corée.

M. Yoon a sidéré la Corée du Sud le 3 décembre en imposant soudainement la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement pour tenter de le museler. Il a fait marche-arrière quelques heures plus tard, sous la pression des députés et de manifestants.

Destitué par le Parlement le 14 décembre et suspendu depuis, M. Yoon fait l'objet d'une enquête pour "rébellion" et, après s'être retranché dans sa résidence de Séoul pendant des semaines sous la protection de sa garde rapprochée, a finalement été arrêté le 15 janvier.

La Cour constitutionnelle doit décider d'ici mi-juin si elle confirme la destitution de M. Yoon ou si elle le rétablit dans ses fonctions. Dans le premier cas, une élection présidentielle anticipée devra avoir lieu dans les 60 jours.