Corée du Sud : la BOK relève son taux directeur à 3,25 %, son plus haut en deux ans

( AFP / JUNG YEON-JE )

La banque centrale sud-coréenne a relevé jeudi son taux directeur de 0,25 point à 3,25 %, son plus haut niveau depuis deux ans, dans un contexte de pressions inflationnistes et de croissance soutenue par le boom de l'IA.

La Banque de Corée (BOK) avait porté son taux à 3 % en août.

Cette nouvelle hausse intervient alors que la hausse des prix à la consommation est de 2,8 %, bien au-delà de l'objectif de 2 % fixé par la BOK.

L'institution a dit tabler sur la persistance de tensions inflationnistes en raison notamment du niveau des prix de l'énergie.

"Malgré la persistance de tensions au Moyen-Orient, l'économie mondiale devrait maintenir une tendance de croissance solide, soutenue par des investissements importants dans l'IA", a-t-elle noté.

Dopée par les semi-conducteurs, la Corée du Sud a franchi mi-novembre pour la première fois le cap des 1.000 milliards de dollars d'exportations, incitant la BOK à relever fortement ses prévisions de croissance à 3,9 % pour 2026 et 4,1 % pour 2027.