Corée du Sud : démission du ministre de l'Education après un scandale de triche à l'IA

Un étudiant attend le début de l'épreuve nationale d'entrée à l'université, dans une salle d'examen à Séoul, le 19 novembre 2026 ( POOL / KIM HONG-JI )

Le ministre de l'Education sud-coréen a démissionné dimanche, emporté par un scandale de triche à l'intelligence artificielle qui a semé le doute quant à la bonne tenue des sacro-saints examens d'entrée à l'université.

La polémique a éclaté le 15 novembre quand le major du concours des comptables fiscalistes a avoué s'être servi d'une caméra et d'un smartphone pour utiliser l'IA, avec à la clé un score quasi parfait.

Des révélations retentissantes, survenues quatre jours seulement avant le Suneung, l'éprouvant examen d'entrée à l'université auquel ont pris part un demi-million d'étudiants.

En conséquence, les pouvoirs publics ont pris des mesures inédites, faisant couper le Wi-Fi autour des centres d'examens ou encore offrant 68.000 euros de récompense à quiconque signalerait des cas de triche.

Mais le ministre de l'Education, Choi Kyo-jin, a peiné à rassurer, alors que, dans une Corée du Sud ultra-compétitive, cet examen mène aux emplois les plus rémunérateurs et peut même peser sur les perspectives de mariage.

Lundi, face aux parlementaires, à la question de savoir si les autorités allaient pouvoir repérer les fraudeurs le jour de l'examen d'entrée dans le supérieur, l'homme politique de 72 ans avait répondu : "En raison de mon âge, je ne suis pas sûr d'en être capable".

De quoi susciter un tollé. M. Choi n'était pas apparu lors des conférences de presse des jours suivants.

Au total, d'après les autorités, 111 cas de mauvaise conduite liés à des appareils électroniques ont été identifiés lors de l'examen de jeudi. Pour près de la moitié d'entre eux, les candidats n'avaient pas remis leurs téléphones portables, finalement repérés grâce à des messages électroniques envoyés par les autorités.

"L'examen s'est conclu sans aucun incident majeur (...) Toutefois (...) je ne pense pas être exempt de critiques de la population selon lesquelles nous n'aurions pas assuré une préparation suffisante", a écrit M. Choi sur X.

"Maintenant que l'examen est passé, j'assume l'entière responsabilité (de ce qui s'est passé) et présente ici ma démission", a-t-il ajouté.

La présidence a fait savoir que le chef de l'Etat, Lee Jae Myung, l'avait acceptée.