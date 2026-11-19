Corée du Sud-Après un scandale lié à l'IA, un examen phare sous extrême vigilance, les tricheurs épiés

Les élèves sud-coréens ont passé jeudi le suneung, l'examen national d'entrée à l'université, dans une ambiance de suspicion après un scandale de triche lié à l'Intelligence artificielle (IA).

Plus d'un demi-million d'élèves passent cet examen long de huit heures, qui évalue leurs aptitudes en mathématiques ou encore en langue coréenne et qui déterminera l'identité de leur future université dans un système éducatif ultra-compétitif.

Cette année, la vigilance est particulièrement de mise autour de l'examen national, deux semaines après que le meilleur candidat a avoué avoir triché à l'aide de l'IA à l'épreuve de compatibilité fiscale.

Le scandale a poussé les autorités sud-coréennes à renforcer les contrôles avec l'installation de détecteurs de métaux notamment pour s'assurer que les candidats ne dissimulent pas d'outils électroniques lors de l'examen.

Les candidats ne sont pas autorisés à apporter leur propre stylo et des stickers ont été placés sur des boutons des chemises en raison de la possibilité d'équiper ces derniers d'une micro-caméra.

Pour confondre les élèves qui ont réussi à introduire leur smartphone dans la salle d'examen, des alertes ont été envoyées sur les appareils, émettant un son stridant similaire à celles que l'on reçoit en cas de catastrophes naturelles.

Le climat s'est encore détérioré après qu'un élève, soupçonné d'avoir triché lors du concours à l'université de droit, a été retrouvé mort dans un motel.

ANXIETÉ

Dans un centre d'examen de la capitale Séoul, des candidats ont dit que les suspicions de triche ont changé leur façon de se préparer.

"Maintenant, je me demande si ça n'aurait pas été mieux de reporter l'examen et d'élaborer un plan adéquat", estime Kwak Yoo-min.

Il avait prévu de porter une chemise avec des boutons le jour de l'examen avant d'opter pour un t-shirt, par peur d'être soupçonné de triche.

Le gouvernement a annoncé son intention de durcir la réglementation afin d'interdire à toute personne prise en flagrant délit de tricherie de passer l'examen pendant dix ans, tout en brandissant la menace de sanctions pénales.

Jang San, lui aussi lycéen, espère que tous les candidats joueront le jeu.

"J'ai travaillé dur et je pensais que je réussirais autant que les autres candidats", a-t-il dit. "Mais tous ces efforts pourraient être gâchés par quelqu'un qui utilise l'IA."

Sur X, le président Lee Jae-myung a promis une récompense de 100 millions de wons (75.000 euros) pour quiconque dénoncerait des tentatives de triche.

Le ministère sud-coréen de l'Education a rapporté que 22 smartphones avaient été confisqués à des élèves à des centres d'examen.

Le suneung revêt une importance sans équivalent dans la société sud-coréenne. Les marchés financiers ont ouvert une heure plus tard jeudi alors que les vols ont été suspendus pendant 35 minutes pour ne pas que les bruit des avions ne perturbe l'examen oral d'anglais.

Des véhicules de police ont également été mobilisés pour escorter tout étudiant en passe d'être en retard pour son examen.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)