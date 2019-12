Corée du Nord : Kim Jong-un reconnaît que la situation économique est «grave»

Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a averti les principaux dirigeants du Parti des Travailleurs - le parti au pouvoir - que le pays connaissait « une grave situation » économique. Le leader nord-coréen a appelé à la mise en place de mesures d'urgence afin d'y remédier.Le dictateur nord-coréen, qui préside cette session, a affirmé que le moment était venu de donner « un tournant décisif » au développement économique de son pays. Il a présenté aux dirigeants ainsi réunis des « tâches » à accomplir « afin de corriger de toute urgence la grave situation que rencontrent les principaux secteurs industriels de l'économie nationale », selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA.La Corée du Nord ne publiant jamais de statistiques économiques, les seuls chiffres disponibles concernant ses résultats financiers proviennent de l'étranger. En juillet, la Banque centrale de Corée du Sud a estimé que la croissance de l'économie de son voisin du nord, soumis à des sanctions internationale, a baissé de 4,1 % en 2018, soit la plus importante contraction depuis la famine dévastatrice dans les années 90.Les propos de Kim Jong-un, rapportés lundi par des médias officiels, interviennent alors qu'une session plénière du parti s'est ouverte samedi, à quelques jours de l'échéance de l'ultimatum lancé pour la fin de l'année par Pyongyang à Washington. Faute de progrès dans leurs discussions sur le programme nucléaire nord-coréen, Kim Jong-un a promis un « cadeau de Noël ».Une session du parti plus longue qu'à l'habitudeAprès un rapprochement en 2018, les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï en février entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.La Corée du Nord a récemment mené une série d'essais sur sa base de lancement de fusées de Sohae, après une succession de tirs de projectiles les semaines ...