Corée du Nord : Kim Jong Un annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires

Il promet une action « sidérante » de la Corée du Nord. Le leader nord-coréen Kim Jong Un a annoncé la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux que Pyongyang observait, a rapporté mercredi l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA reçue à Séoul. « Nous n'avons aucune raison de continuer à être liés unilatéralement par cet engagement », a indiqué KCNA, rapportant des propos de Kim aux dignitaires de son parti au pouvoir. « Le monde va découvrir dans un proche avenir une nouvelle arme stratégique que détient la Corée du Nord ».Kim avait déclaré en 2018 que la Corée du Nord n'avait plus besoin d'essais nucléaires et d'essais de missiles balistiques intercontinentaux. Ses déclarations de mercredi semblent infirmer la diplomatie nucléaire des deux dernières années, le président américain Donald Trump évoquant régulièrement la « promesse » que lui aurait faite le leader nord-coréen.« Les Etats-Unis ont un comportement de voyou » Mais les pourparlers entre les deux capitales semblent dans une impasse depuis l'échec d'un sommet Kim-Trump à Hanoï en février. Devant le comité central de son Parti des travailleurs, Kim a indiqué clairement que la Corée du Nord était prête à continuer à vivre sous un régime de sanctions internationales pour préserver sa capacité nucléaire. « Les Etats-Unis formulent des exigences contraires aux intérêts fondamentaux de notre Etat et adoptent un comportement de voyou », a-t-il dit, cité par KCNA. Washington a « conduit des dizaines d'exercices militaires conjoints (avec la Corée du Sud) que le président (Donald Trump) avait personnellement promis d'arrêter », a envoyé au Sud de l'équipement militaire de haute technologie et a renforcé les sanctions contre le Nord, a-t-il ajouté. « Nous ne vendrons jamais notre dignité », a-t-il assuré, promettant une action « sidérante pour faire payer (aux ...