Corée du Nord: Kim inspecte une unité de chars qui avait envahi Séoul

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pose avec des militaires de la 105e division blindée Seoul Ryu Kyong Su, le 24 mars 2024 ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté une unité de chars qui avait envahi Séoul lors de la guerre de Corée (1950-1953) et a appelé à intensifier les préparatifs en vue de combats, ont rapporté lundi les médias d'Etat.

Les relations intercoréennes sont au plus bas et au début de l'année, Pyongyang a désigné la Corée du Sud comme son "principal ennemi" et l'a menacée de guerre pour toute violation de son territoire "ne serait-ce que de 0,001 millimètre".

Dimanche, M. Kim a visité la 105e division blindée Séoul Ryu Kyong Su, a indiqué l'agence de presse officielle KCNA, et les médias d'Etat l'ont montré en train de passer en revue des plans visant, selon eux, à attaquer la Corée du Sud.

"La division a été la première à foncer vers Séoul et à hisser le drapeau de la la République populaire démocratique de Corée (RPDC) sur le bâtiment du capitole fantoche", a indiqué KCNA.

Cette unité de chars "a accompli des exploits remarquables dans de nombreuses batailles au cours de la dernière guerre de libération de la patrie", a ajouté l'agence de presse.

Les deux pays sont techniquement toujours en guerre depuis 1953 car c'est un armistice et non un traité de paix qui a mis fin à leur conflit armé de trois ans.

M. Kim a supervisé l'exercice de l'unité et s'est dit "très satisfait" du niveau de préparation des équipages de chars et de leur "forte volonté d'anéantir l'ennemi", a affirmé KCNA.

Le leader a également appelé à plus d'"éducation idéologique" afin d'aider les soldats à aller "plus loin dans les préparatifs de guerre et renforcer leur capacité de combat".

M. Kim a visité la cafétéria de l'unité de chars et supervisé le repas des soldats, alors que le pays semble faire face à des pénuries alimentaires.

Les superviseurs devraient "toujours accorder une grande attention à l'amélioration du régime alimentaire des militaires" afin de "garantir l'approvisionnement régulier en viande, en légumes et en diverses denrées alimentaires en temps voulu", a-t-il dit.