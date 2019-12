Corée du Nord : Donald Trump s'interroge sur le «cadeau de Noël» que lui réserve Kim Jong Un

À la Maison Blanche, les conférences de presse se succèdent et se ressemblent alors que le président américain n'est jamais avare de « bons mots ». Et Donald Trump perpétue visiblement la tradition même en vacances, depuis sa résidence floridienne de Mar-a-Lago. Ce mardi, il a éludé les questions sur la menace d'un tir de missile nord-coréen d'ici la fin de l'année. Le dirigeant a préféré plaisanter en évoquant le cadeau potentiel de Kim Jong Un en cette période de fêtes.« Tout le monde a des surprises pour moi, on verra bien. Je m'en occupe quand elles arrivent », a d'abord souri Donald Trump. « Peut-être que ce sera un cadeau gentil, peut-être un cadeau où il m'envoie un beau vase, plutôt qu'un essai de missile ! » a-t-il alors lâché, interrogé sur ce que serait la réponse américaine au lancement d'un missile de longue portée. Et d'insister, ironique : « Je recevrai peut-être un petit cadeau de sa part. On ne sait pas. » Les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord sont dans l'impasse depuis début 2019, après un rapprochement en 2018. Les dirigeants nord-coréens ont fait ces dernières semaines une série de déclarations véhémentes, et fixé un ultimatum aux Américains pour qu'ils acceptent, d'ici la fin de cette année, de faire davantage de concessions, faute de quoi ils leur promettent un « cadeau de Noël ».La menace coréenne se préciseLa Corée du Nord a récemment mené une série d'essais sur sa base de lancement de fusées de Sohae, après une succession de tirs de projectiles les semaines précédentes. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à Pyongyang de développer un programme balistique.Situé sur la côte nord-ouest de la Corée du Nord, le site de Sohae, également connu sous le nom de Tongchang-ri, a été au cœur de la diplomatie à trois entre Pyongyang, Séoul et Washington depuis plus d'un an. Il donne toutes ...