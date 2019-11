Copa Libertadores : trois choses à savoir sur la folie de la finale

La saison passée, le « Superclásico » entre River Plate et Boca Junior avait exalté plus que de raison les passions entre les deux meilleurs ennemis argentins, lors d'une finale de Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine, qui restera dans les annales pour les mauvaises raisons. Si River avait fini par remporter son quatrième trophée continental, on se souviendra surtout des bus et des joueurs caillassés, blessés et gazés à coup de lacrymogènes, et de supporteurs apeurés.Après tous ces débordements, la finale retour avait finalement été reportée puis exportée de l'autre côté de l'Atlantique, au stade Santiago-Bernabéu de Madrid (Espagne). Rebelote un an après puisque, à cause de la crise sociale qui secoue actuellement le Chili, la finale - initialement attribuée à Santiago et qui se joue cette fois-ci sur une unique confrontation -, aura lieu ce samedi (21 heures, Canal + Sport) à Lima, au Pérou. On l'espère dans une ambiance bien plus festive. ¡La obsesión de #Flamengo, la obsesión de #River, la obsesión de todos! ¡Llegó la hora de la Gran Final de la #Libertadores, sólo uno alcanzará la #GloriaEterna! pic.twitter.com/HUEaTTdgkd-- CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 23 novembre 2019Gallardo peut s'ériger en monument argentinCôté sportif, cette finale devrait être intense et disputée entre le champion en titre, favori car plus expérimenté, et des Brésiliens qui ne sont plus montés sur cette dernière marche depuis 1981, date de leur seul sacre. « Flamengo est un adversaire sérieux, comme nous le sommes pour lui », a lâché Marcelo Gallardo, déjà vainqueur à une reprise de la Copa Libertadores en tant que joueur (1996) et deux en tant qu'entraîneur (2015, 2018)... à chaque fois avec River Plate.S'il glane un troisième trophée, l'ancien milieu argentin de 43 ans (passé par le PSG et Monaco) se retrouverait d'ailleurs à une seule longueur de Carlos Bianchi, autre ...