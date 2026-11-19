COP31 sur le climat : les énergies fossiles disparaissent du projet de décision finale

A la COP31 sur le climat, à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Les énergies fossiles ont disparu du nouveau projet de décision finale de la COP31 sur le climat publié jeudi à Antalya (Turquie), un recul vivement dénoncé par les ONG à la veille de la fin théorique des négociations.

Le texte ne mentionne pas explicitement les énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon - contrairement à une précédente version.

Cette absence est un "point noir", a regretté la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut.

Le document de 9 pages appelle en revanche à "porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035".

Mais il ne dit pas que cette électricité doit provenir des renouvelables ou du nucléaire plutôt que du charbon. "On va se battre pour une électrification propre", a assuré Mme Barbut.

L'électrification reprend l'une des priorités de la présidence turque de la grande conférence annuelle sur le climat, qui souhaitait initialement le proposer aux pays sur la base du volontariat.

Mais cet objectif a été repris dans le projet de décision politique publié jeudi, qui suppose désormais le consensus des près des 200 pays représentés à Antalya pour être adopté.

Le monde s'était engagé lors de la COP28 de Dubaï en 2023 à amorcer sa transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis : toute mention de ces sources d'énergie - dont l'utilisation massive est la première cause du réchauffement climatique d'origine humaine - se heurte à l'opposition de pays producteurs.

"COP fantôme"

Les négociateurs présents dans l'immense parc des expositions de la périphérie d'Antalya ont désormais peu de temps pour se mettre d'accord - même si ces conférences finissent régulièrement plus tard que prévu.

"Nous allons engager d'intenses consultations avec tous les groupes dès cet après-midi et cette nuit", a déclaré lors d'une conférence de presse Chris Bowen, le président des négociations australien.

Les ONG de défense de l'environnement ont rapidement critiqué les propositions.

"Si cette version du texte demeure, ce sera une COP fantôme", estime Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa.

"Certains grands producteurs d'énergies fossiles tentent de saper tout ce qui concerne la réduction des émissions et la transition énergétique", regrette auprès de l'AFP Inga Fritzen Buan, du WWF.

Des ONG et responsables s'inquiètent également d'un appel du texte à "accélérer" le recours à la captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), jugeant qu'il s'agit d'une distraction dans l'objectif de réduire les émissions de CO2.

Cette technologie, promue par les compagnies pétrolières, reçoit dans le document "une attention particulière qu'elle ne mérite pas", a dénoncé auprès de l'AFP le ministre de l'Environnement du Vanuatu, Ralph Regenvanu.

Le texte évoque par ailleurs "l'importance des rapports du Giec" que les experts de la science climatique travaillant sous l'égide de l'ONU préparent pour le "bilan mondial" des actions engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, attendus en 2028.

Le calendrier du Giec est au cœur d'une bataille entre pays, certains comme l'Inde et l'Arabie saoudite plaidant pour une publication en 2029.

Seuil de 1,5°C

Le document fait également plusieurs fois référence à l'importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C et de limiter tout dépassement de ce seuil, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.

Chris Bowen, le ministre australien du Climat et de l'Energie, à la COP31 à Antalya, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Enfin, l'ébauche d'accord propose de "discuter" d'un moyen de tripler la finance en faveur de l'adaptation contre le changement climatique d'ici 2035, une requête des pays en développement.

La question des financements, que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique, reste âprement débattue.

La précédente version du texte contenait un appel plus spécifique à "tripler le financement pour l'adaptation" jusqu'à "au moins 120 milliards de dollars".

"Nous n'avons pas besoin de nouvelles promesses vagues, de nouvelles feuilles de route ou de petits ateliers ciblés", déplore auprès de l'AFP Rebecca Thissen, du réseau d'ONG Climate Action Network (CAN), en plaidant pour un "résultat clair et prévisible".

Signe que les tensions perdurent à Antalya : le Panama a menacé, juste avant la publication de ce projet de texte de décision finale, de bloquer le "consensus" nécessaire à son adoption s'il ne faisait pas référence, comme il le demande, à une sortie progressive du pétrole et à l'importance de la science du climat.