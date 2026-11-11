COP31 sur le climat : les chefs d'État entrent en scène, avec de nombreux absents

Un homme passe devant le logo de la COP31 à l'intérieur du centre des expositions d'Antalya, le 8 novembre 2026, à la veille de l'ouverture de la conférence des Nations unies sur le climat ( AFP / Ozan KOSE )

Place aux chefs d'État et de gouvernement à la COP31 : plusieurs dizaines de dirigeants doivent s'exprimer mercredi et jeudi à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Antalya (Turquie), l'attention étant surtout focalisée sur les nombreuses absences.

Les dirigeants arrivés sur le sol turc vont tenter de se frayer un chemin vers le centre de conférences qui souffre d'importants problèmes d'accès depuis le démarrage des discussions lundi, et autour duquel il est difficile de circuler, ont constaté les journalistes de l'AFP présents sur place.

Tout juste élu pour un nouveau mandat à la tête du Brésil, le président brésilien Lula doit s'exprimer, tout comme le Premier ministre britannique Andy Burnham ou le président iranien Massoud Pezeshkian, autour de Recep Tayyip Erdogan, le chef d'État turc.

Selon un document préparatoire des Nations unies publié fin octobre, 77 chefs d'États et de gouvernements, ou des représentants, doivent s'exprimer à tour de rôle pendant les deux jours.

Mais ce sont surtout les absents qui suscitent le plus de commentaires de la part des observateurs et des ONG, en amont de cet événement incontournable des conférences climatiques.

"C'est dommage que certains des principaux dirigeants européens ne soient pas présents", a commenté Cosima Cassel, experte en diplomatie pour le groupe de réflexion E3G, face à l'absence notable des principaux dirigeants allemand, français et italien.

"Je crains qu'Ursula von der Leyen (la présidente de la commission européenne, ndlr) ne se retrouve seule sur scène", a réagi de son côté Chiara Martinelli, directrice Europe du Climate Action Network, qui rassemble de nombreuses ONG environnementales.

Les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale et un sommet de chefs d'État et de gouvernement en Irlande jeudi, auquel participeront d'autres dirigeants européens, expliquent l'absence du président français Emmanuel Macron, a fait savoir son gouvernement.

"Il n'est pas rare que certains dirigeants s'y rendent et d'autres non", a affirmé à Bruxelles le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra mardi, soulignant que "les attentes ne sont pas nécessairement élevées" à cette COP31, à l'heure où la crise énergétique relègue au second plan les enjeux environnementaux.

Symbole des contradictions à l'œuvre : le président turc, hôte de la COP31, a annoncé lundi la découverte de deux gisements de pétrole, au moment où les émissions issues de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon sont les principaux moteurs du changement climatique.