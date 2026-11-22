La présidence turque de la COP31 a annoncé dimanche le rejet de la proposition de compromis qu'elle avait présentée pour clore la 31e conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Antalya.

"Il est clair que certaines parties, dans cette salle, s'opposent à ce texte. Nous constatons qu'il n'existe pas de consensus sur ce document. Par conséquent, ces décisions n'ont pas été adoptées", a déclaré le président turc Murat Kurum lors d'une séance plénière de clôture après plus de deux semaines de négociations.

(Sarah McFarlane et Peter Hobson; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)