COP31 : la France espère un "compromis" sur la question du Giec

Des participants à la COP31 à Antalya, en Turquie, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

La France espère qu'un "compromis" pourra être trouvé à la COP31 d'Antalya sur le climat concernant la question épineuse du calendrier de publication des scientifiques du Giec, a annoncé mercredi la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut à l'AFP.

"On espère avoir une espèce de compromis sur cette question là - j'ai dit un compromis, je n'ai pas dit qu'on aurait forcément tout ce qu'on veut", a-t-elle dit lors d'un entretien à la grande conférence annuelle de l'ONU sur le climat.

La question de la date de publication des prochains rapports majeurs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) empoisonne les rapports entre pays depuis des mois.

L'Union européenne, les Pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires souhaitent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible avant un "bilan mondial" crucial des efforts mondiaux visant à réduire les émissions responsables du réchauffement de la planète, prévu lors de l'édition 2028.

De leur côté, l'Arabie saoudite et l'Inde font partie des pays qui font pression pour que le "septième rapport d'évaluation" du Giec soit reporté à 2029.

"Ce qu'on voulait, c'était avoir la production des trois rapports du Giec qui doivent nous permettre de prendre des décisions éclairées par la science. Sur ces trois rapports, il y en a deux qui ne posent pas de problème. Le troisième qui est sur l'atténuation, l'Arabie saoudite a décidé de le bloquer", a indiqué Monique Barbut.

"Bien évidemment, c'est un sujet pour nous, c'est un sujet parce que ce rapport peut être prêt comme les autres" et "tout le débat est de savoir quel est le compromis qu'on peut atteindre sur cette question, même si ce n'est pas normalement l'objet d'une discussion d'une COP", a-t-elle dit.

La présidence australienne des négociations à la COP31, qui se partage le travail avec l'hôte turc, a publié lundi un premier projet de décision touffu, reflet d'aspirations contradictoires. Il aborde notamment cette question du Giec mais aussi d'autres sujets âprement débattus comme l'énergie ou la finance.

"Le texte va se réduire jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui sera jamais l'optimum pour personne, mais où chacun retrouve trois billes à lui", a jugé la ministre.

Elle s'est dite à la fois "optimiste" et "prudente" sur les négociations. "Je pense qu'à la fin, sur un certain nombre d'accords, la puissance diplomatique de la Turquie sera à l'œuvre", a-t-elle dit.