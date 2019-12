COP 25 : drôle de climat pour sauver la planète

Connaissez-vous le scénario du film « Un jour sans fin » ? Un présentateur météo, désabusé et cynique à souhait, est condamné à revivre indéfiniment la même journée grise et triste. Jusqu'à ce qu'il se remette en question, retrouve un sens à sa vie et se réveille dans un monde où tout est redevenu possible. C'est un peu le résumé des conférences de l'ONU sur le climat, les fameuses COP.Année après année, les principaux dirigeants de la planète s'y retrouvent pour dresser invariablement le même constat : la planète va mal. Et tenter, désespérément, de trouver des remèdes au réchauffement climatique qui s'accélère. Mais COP après COP, on entend systématiquement les mêmes cris d'alarme des uns répondre aux mêmes renoncements des autres. Mais chacun partage en vain le même espoir de se réveiller sur une terre qui ne soit plus en surchauffe.La COP25, qui débute ce lundi à Madrid, sera-t-elle celle du déclic tant attendu ? Elle intervient en tout cas dans un drôle de climat planétaire, entre montée des populismes, repli sur soi de certains pays, multiplication des mouvements sociaux et retrait confirmé des Etats-Unis de l'accord de Paris. Mais 2019 aura aussi été marquée par des catastrophes naturelles sans précédent et des marches pour le climat historiques où la jeunesse n'avait qu'un mot d'ordre à la bouche : agissez !Toujours plus de CO2 et un mercure qui monte qui monteLes principaux gaz à l'origine de l'augmentation des températures sur le globe ont atteint de nouveaux records en 2018. Et malheureusement, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) estime que le train du réchauffement sera difficile à arrêter : « Il n'y a aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution, de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère malgré tous les engagements pris au titre de l'accord de Paris sur le climat, affirme le secrétaire général de l'OMM ...