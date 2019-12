Cop 25 : DiCaprio, Watson, Sting, Schwarzenegger... ensemble contre le changement climatique

L'ancien chef de la diplomatie américaine John Kerry a officiellement lancé ce dimanche une coalition pour lutter contre la crise climatique, soutenu par des personnalités comme Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Arnold Schwarzenegger ou encore Sting.Cette initiative est lancée à la veille de l'ouverture à Madrid de la COP 25, la conférence climat de l'ONU, alors que les Etats-Unis de Donald Trump se retirent de l'accord de Paris.Baptisée « World War Zero » (Guerre mondiale zéro), cette initiative rassemble des personnalités politiques de différents bords, des stars du cinéma ou du monde de la chanson. LIRE AUSSI > Lutte pour le climat : après DiCaprio, Greta Thunberg a rencontré Schwarzenegger « Nous rassemblons des alliés improbables avec une mission commune : pousser le monde à répondre à la crise climatique de la même manière que nous nous étions mobilisés pour gagner la Seconde Guerre mondiale », peut-on lire sur le site Internet de la coalition.Bill Clinton et Madeleine AlbrightParmi ces personnalités politiques, l'acteur Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur républicain de Californie ou John Kasich, ex-gouverneur républicain de l'Ohio, mais aussi l'ancien président démocrate Bill Clinton et l'ex-secrétaire d'Etat Madeleine Albright. L'actrice britannique Emma Watson et le chanteur Sting font partie de cette coalition, tout comme l'Américain Leonardo DiCaprio.Venu défendre son initiative sur le plateau de la chaîne NBC, John Kerry a assuré dimanche que ces personnalités aux opinions politiques diverses avaient un désir en commun : « faire en sorte qu'en Amérique et à travers le monde, les gens placent cet enjeu en haut de leurs priorités ».Pour l'ex-secrétaire d'Etat de Barack Obama, « aucun pays ne fait le travail » sur le changement climatique. « Nous devons traiter cela comme une guerre », a-t-il poursuivi.Des rassemblements à travers les Etats-Unis« Nous allons ...