"Convention du monde commun" : la gauche appelle à "tourner la page du

Plusieurs intellectuels et leaders politiques ont signé une tribune, mettant en avant le soutien public au système productif et la question environnementale, "nouveau défi de notre République".

L'économiste Thomas Piketty est l'un des signataires de la tribune ( ANP / Sander KONING )

Yannick Jadot, Olivier Faure, Thomas Piketty... Plus de 150 responsables politiques et intellectuels de gauche et écologistes ont lancé un appel à "une convention du monde commun" dans les prochains mois. "Lourde de souffrances inédites, cette période ne doit pas confisquer les espoirs de changement", écrivent les premiers signataires de cet appel initié par l'ancien député PS Christian Paul, organisateur du "Festival des idées", et le journaliste Guillaume Duval, et publié jeudi 14 mai dans Libération , Mediapart , Politis , Regards , L'Humanité et L'Obs .

"Pour être à ce rendez-vous de notre Histoire, nous proposons qu'un grand événement, une 'convention du monde commun', réunisse dans les prochains mois toutes les énergies disponibles, les citoyennes et citoyens épris de profonds changements, les formations politiques, les forces associatives, les initiatives que portent syndicats et ONG", proposent-ils. Ils listent plusieurs thèmes qui doivent selon eux rassembler les gauches écologistes. "Il nous faut tourner la page du productivisme", car "la transformation écologique de la France est le nouveau défi de notre République au XXIème siècle". Pour cela, le "soutien public à la survie du système productif doit être associé à une conditionnalité environnementale et sociale exigeante", basée d'abord sur les accords de Paris sur le climat.

Le "pacte budgétaire" européen dans le viseur

Les signataires souhaitent une "prime pour le climat, afin d'éliminer en priorité les passoires thermiques et sortir les plus pauvres de la précarité énergétique". Ils défendent la "solidarité nationale", qui "doit intervenir pour aider les locataires, contribuer à payer les factures d'eau et d'électricité, par l'aide alimentaire et la fourniture gratuite de masques, par des soutiens exceptionnels individualisés". "Nous défendons une société de la reconnaissance, qui sache valoriser celles et ceux sans lesquels elle ne tiendrait pas, dans la crise comme après", affirment-ils, demandant des hausses de salaire pour notamment les "travailleurs de l'aube et du soir, fonctionnaires de jour comme de nuit, soignants et enseignants dévoués".

Ils réclament enfin une "transformation profonde des structures de l'Union européenne", impliquant "la remise en cause du pacte budgétaire", ainsi qu'une "refondation de nos institutions françaises" pour que la sortie de crise ne dépende pas d'un "sauveur suprême". Parmi les signataires figurent le porte-parole du PCF Ian Brossat, le chef de file de Générations Guillaume Balas, la sénatrice EELV Esther Benbassa ou encore les maires de Nantes Johanna Rolland et de Rennes Nathalie Appéré.