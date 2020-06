Convention climat: "première réponse" de Macron le 29 juin, le référendum évoqué dans la majorité

Revendications lors d'une manifestation pour le climat, le 14 mars 2020 à Bordeaux ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Emmanuel Macron recevra les 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat lundi 29 juin à l'Elysée "afin d'apporter une première réponse à leurs propositions", alors que certaines voix dans la majorité se disent favorables à un référendum.

Vendredi matin, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne a ainsi estimé que France Info, qu'"un référendum est envisageable si les citoyens le demandent". "A titre personnel je pense que ce serait très bien un référendum sur des enjeux écologiques", a-t-elle ajouté.

Cette hypothèse avait été évoquée par Emmanuel Macron lui-même dès le 10 janvier, lorsqu'il avait débattu avec les membres de la Convention. Il l'a de nouveau envisagée lors d'une rencontre avec des éditorialistes cette semaine.

Mme Borne viendra recueillir dimanche les propositions des membres de la convention qui doivent être adoptées dimanche par vote lors de leur dernière session

Et M. Macron devrait finalement en dire plus sur le sort qu'il réservera aux propositions des "150" en les recevant au lendemain du 2e tour des municipales, qui s'annonce compliqué pour sa majorité et pourrait voir une forte hausse du vote écologiste.

La Convention pourrait proposer la restriction des écrans publicitaires pour les SUV, de lourdes taxes sur l'alimentation ultra-transformée, l'interdiction des semences OGM et des terrasses chauffées, la limitation de la vitesse sur autoroute à 110 km/h, la baisse du temps de travail à 28 heures hebdomadaires et l'obligation de rénovation thermique des bâtiments.

L'eurodéputé LREM Pascal Canfin a réclamé vendredi un référendum à questions multiples avant la fin de l'année sur certaines de ces propositions. "Il faut donner les clés aux Français pour pouvoir décider de mesures que ni la droite ni la gauche n'ont prises jusqu'à présent", a fait valoir l'ancien ministre de François Hollande dans un entretien au Parisien.

L'ex-directeur général de l'ONG WWF a suggéré que le référendum soit constitué "de trois à cinq questions afin de rester compréhensible par tous les Français et ne pas devenir un instrument de récupération politique et partisane, c'est-à-dire une sorte de plébiscite pour ou contre Macron".

L'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal considère, elle, qu'un référendum "dans ce domaine n'a aucun sens", exhortant à une "action rapide". "Ce n'est pas prévu dans la Constitution, ce serait de la manipulation politique" de la part de l'exécutif, a-t-elle estimé sur CNews.

Le chef de l'Etat avait décidé d'organiser cette Convention après la crise des "gilets jaunes" afin de proposer une nouvelle forme de démocratie directe sur des questions environnementales devenues omniprésentes dans le débat public.

Il s'agissait avec cette Convention de "créer du consensus, de placer tout le monde en face de la complexité des sujets", rappelle le délégué général de La République en Marche Stanislas Guérini, cité dans les Echos, qui plaide lui aussi pour un référendum, car "c'est bien que cela soit un choix de société".

La crise du coronavirus, à l'issue de laquelle il a promis de se "réinventer", a renforcé le souhait du président de la République d'investir le terrain de l'écologie pour la fin de son mandat.

Lors de sa dernière allocution dimanche, Emmanuel Macron a évoqué un "nouveau chemin" autour de l'écologie, de la souveraineté économique, de l'unité de la République et de la déconcentration.

Estimant qu'il fallait "créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et climat", il a plaidé pour "un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes".

