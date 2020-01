Convention citoyenne sur le climat : Macron fait son grand débat sur l'écologie

Il y a ceux qui descendent dans la rue, pour se faire entendre, comme les opposants à la réforme des retraites, qui manifestaient une nouvelle fois jeudi. Et ceux pour lesquels le président de la République se déplace. Ce vendredi 10 janvier, Emmanuel Macron se rend au Conseil économique, social et environnemental (CESE) afin d'échanger, à leur invitation, avec les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, dont les conclusions sont attendues fin mars, début avril.Une convention vue depuis l'Elysée comme « un enfant du grand débat national ». « Une expérience de démocratie participative », vante-t-on à l'Elysée, où l'on entend tirer à terme, « un bilan à l'issue de cette expérimentation ».Depuis la crise des Gilets jaunes, c'est devenu la martingale de l'exécutif pour tenter de faire taire les critiques sur sa gouvernance, décriée pour sa verticalité. « C'est une façon de répondre à la demande des citoyens qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés, associés, de remédier au sentiment de distance », avance un proche du chef de l'Etat, qui continue, paradoxe, de revendiquer une application « à la lettre » des institutions de la Ve République.« Les experts du quotidien, ça m'insupporte »Alors, l'exécutif multiplie les consultations citoyennes à tout-va. Sur le climat, donc, et sur les retraites. Ou encore sur le revenu universel d'activité, idée née d'un déplacement de la secrétaire d'Etat Christelle Dubos au Royaume-Uni, pour étudier la mise en œuvre du « Universal credit ». « Ils ont mené la réforme sans consultation, ça a été un désastre », a retenu son entourage.Reste que jusque dans les rangs du gouvernement, on n'est pas forcément convaincu par la démarche : « Cette consultation aura une vertu : les participants vont se rendre compte à quel point c'est compliqué de trouver des mesures pour l'environnement », anticipait un ...