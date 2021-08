Contrôles des pass sanitaires : Emmanuel Macron renvoie les responsables des lieux concernés à leur "responsabilité"

"Que chacun se souvienne que quand il n'y avait plus de chiffre d'affaires du tout à cause de l'épidémie, c'est bien l'argent public qui a permis de rémunérer les responsables de ces lieux comme leurs salariés", a rappelé le président.

Emmanuel Macron et Olivier Véran lors du Conseil de défense sanitaire, le 11 août 2021. ( POOL / ERIC GAILLARD )

En préambule d'un Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu en visioconférence, Emmanuel Macron a défendu le pass sanitaire, exigé depuis lundi dans de nombreux lieux publics, dont les cafés-restaurants, alors que la situation sanitaire se dégrade dans le pays . "Si nous mesurons les contraintes, nous n'avions pas d'autre choix car c'était cela ou la fermeture du pays. Cela ou de nouveaux couvre-feux, de nouveaux confinements, de nouvelles fermetures", a-t-il estimé mercredi 11 août depuis le fort de Brégançon (Var).

Le président a appelé les restaurateurs et responsables de lieux culturels à faire preuve de civisme en contrôlant les pass sanitaires, en rappelant que l'Etat les a aidés pendant les périodes de fermeture. "L'ensemble de ces professionnels sait que le gouvernement et l'Etat ont été là lorsque les temps difficiles étaient présents. Et je veux, au moment où les tensions réapparaissent, que chacun se souvienne que quand il n'y avait plus de chiffre d'affaires du tout à cause de l'épidémie, c'est bien l'argent public qui a permis de rémunérer les responsables de ces lieux comme leurs salariés", a-t-il insisté.

"Il est donc légitime de demander une part de responsabilité à ces gestionnaires et je sais que dans leur quasi-totalité, ils considèrent qu'il n'y a même pas de débat à avoir, c'est leur responsabilité", a affirmé le chef de l'Etat. "Nous sommes tous responsables collectivement de cette lutte contre l'épidémie et il n'y a aucun secteur qui pourrait faire comme si rien ne se passait. Je veux donc les remercier pour leur esprit de responsabilité, leur contribution", a-t-il ajouté.