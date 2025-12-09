Contrôle de France Télé: la Cour des comptes réaffirme son indépendance

La Cour des comptes réaffirme son indépendance dans une rare mise au point, à la veille de l'audition clé de la présidente de France Télévisions à l'Assemblée nationale ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La Cour des comptes, mise en cause par le député UDR Charles Alloncle au sujet de son récent rapport sur France Télévisions, a réaffirmé mardi son indépendance dans une rare mise au point, à la veille d'une audition clé à l'Assemblée nationale.

La présidente de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci sera auditionnée mercredi par les députés de la commission d'enquête sur la "neutralité" et "le financement de l'audiovisuel public".

En septembre, un rapport de la Cour des comptes a mis en évidence une "situation financière critique" à France Télé, imposant "sans délai des réformes structurelles".

Le député Charles Alloncle, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, a auditionné jeudi dernier plusieurs magistrats à l'origine de ce rapport.

Il a cherché à savoir si sa publication avait été retardée afin de permettre la reconduction de Delphine Ernotte Cunci pour un troisième mandat à la tête de France Télévisions en mai dernier.

Les magistrats ont récusé cette idée assurant qu'il n'y avait pas eu de "décalage" dans le temps.

M. Alloncle a aussi demandé à plusieurs reprises si le secrétaire général de France Télé avait pu demander par mail un tel report.

"Après s’en être assurés, les quatre magistrats auditionnés affirment, de manière catégorique, ne pas avoir reçu un tel courriel", répond la Cour des comptes dans un communiqué mardi.

"L’équipe de contrôle n’a reçu aucune pression d’aucune sorte pour modifier le cours de son instruction" et "en tout état de cause, et contrairement à ce qui était insinué, la réception d’un tel courriel aurait été sans incidence", poursuit la Cour.

"Le renouvellement de la présidente de France Télévisions est intervenu alors que l’instruction du rapport n’en était qu’à un stade provisoire", relève-t-elle.

La Cour dénonce en outre un message sur le réseau social X du député Alloncle, mettant en cause directement le président de chambre auditionné.

De "tels procédés" sont "de nature à jeter une suspicion sur l’impartialité de magistrats assermentés et sur l’indépendance de la Cour des comptes, qui est une valeur cardinale de l’institution", conclut la Cour.