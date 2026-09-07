Contre vents et marées, un cadre prolonge à Toulouse

Jusqu’à la dernière heure du mercato, cela pouvait paraître comme une évidence : Toulouse allait perdre l’un de ses meilleurs joueurs. Mais à l’image de Yann Gboho qui est parti pour Coventry au dernier moment, Cristian Cásseres n’a pas eu beaucoup d’offres concrètes sur la table. Un chèque de dix millions pour l’Olympiacos, sans projet sportif convaincant.

Du Cásseres au cas Askou

Ce qui fait que le milieu vénézuelien s’est vu rester au Téfécé, sortir quelques matchs de grande qualité à Brest ou la rencontre malheureuse contre Lille. Avec la crainte de le voir partir à la fin de saison, son bail durant jusqu’en juin 2027. Correction faite, puisque le club vient d’annoncer la prolongation du numéro 23 d’une année supplémentaire. Aussi bien pour confirmer sa place dans l’équipe ambitieuse de Jens Askou, mais aussi pour ne pas quitter le club sans la moindre indemnité.…

MP pour SOFOOT.com