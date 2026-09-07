 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Contre vents et marées, un cadre prolonge à Toulouse
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 20:02
Ajouter Boursorama à vos sources

Contre vents et marées, un cadre prolonge à Toulouse

Contre vents et marées, un cadre prolonge à Toulouse

Jusqu’à la dernière heure du mercato, cela pouvait paraître comme une évidence : Toulouse allait perdre l’un de ses meilleurs joueurs. Mais à l’image de Yann Gboho qui est parti pour Coventry au dernier moment, Cristian Cásseres n’a pas eu beaucoup d’offres concrètes sur la table. Un chèque de dix millions pour l’Olympiacos, sans projet sportif convaincant.

Du Cásseres au cas Askou

Ce qui fait que le milieu vénézuelien s’est vu rester au Téfécé, sortir quelques matchs de grande qualité à Brest ou la rencontre malheureuse contre Lille. Avec la crainte de le voir partir à la fin de saison, son bail durant jusqu’en juin 2027. Correction faite, puisque le club vient d’annoncer la prolongation du numéro 23 d’une année supplémentaire. Aussi bien pour confirmer sa place dans l’équipe ambitieuse de Jens Askou, mais aussi pour ne pas quitter le club sans la moindre indemnité.…

MP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le sauveur de la Fiorentina effectue son retour
    Le sauveur de la Fiorentina effectue son retour
    information fournie par So Foot 07.09.2026 20:40 

    Un but marqué, neuf buts encaissés et trois défaites pour trois matchs de Serie A. Tel est le début de saison catastrophique de la Fiorentina, lanterne rouge du Calcio. Des résultats plus que gênants, lorsque l’on connaît les investissements monstres réalisés par ... Lire la suite

  • Croquis d'audience, réalisé le 7 septembre 2026, montrant les prévenus Loik Le Priol (à gauche) et Romain Bouvier assis derrière leurs avocats, lors de l'ouverture de leur procès à Paris pour le meurtre, en 2022, du rugbyman argentin Federico Martin Aramburu ( AFP / Benoit PEYRUCQ )
    L'auteur des tirs mortels sur Aramburu affirme avoir voulu se "défendre"
    information fournie par AFP 07.09.2026 20:14 

    Loïk Le Priol le concède : en tirant sur le rugbyman argentin en épilogue d'une rixe alcoolisée, il est bien "l'auteur de la mort de Federico Martin Aramburu" le 19 mars 2022. Mais s'il a ouvert le feu sur un homme désarmé, c'était pour se "défendre", a dit cet ... Lire la suite

  • L'OL fait le bilan de son mercato et détaille la rumeur Benzema
    L'OL fait le bilan de son mercato et détaille la rumeur Benzema
    information fournie par So Foot 07.09.2026 18:13 

    L’heure du bilan. Une semaine après la fin du mercato, le directeur sportif, Matthieu Louis-Jean, et le directeur général de l’OL, Michael Gerlinger, se sont pointés en conférence de presse pour revenir sur les transferts, mais également pour évoquer les agressions ... Lire la suite

  • Joey Barton passera Noël en prison
    Joey Barton passera Noël en prison
    information fournie par So Foot 07.09.2026 18:10 

    Pas de mercato pour le FC Prison. Comme le rapporte The Telegraph , Joey Barton passera Noël en prison après qu’une demande de mise en liberté sous caution a été refusée ce lundi. L’ancienne vedette de Manchester City devait comparaître en jugement la semaine dernière ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank