Contre Osasuna, Gonçalo Guedes imite Diego Maradona et fait du bien aux yeux

Auteur d'une performance XXL ponctuée par but magistral lors de la victoire de Valence contre Osasuna, Gonçalo Guedes a prouvé que le football à huis clos pouvait aussi valoir le coup d'œil. Et que les conditions de jeu particulières n'éteignaient pas totalement le talent.

[?VIDEO - ?BUT] ?? Valence?? Quel golazo signé Gonçalo Guedes ???L'ancien Parisien passe la défense d'Osasuna en revue et fusille le gardien ! ?? Énorme !!! ??https://t.co/5Fu1j8qjbi -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 21, 2020

Joue-la comme Benzema

Dans son propre camp, il récupère la balle. Une semelle du droit en guise de contrôle pour faire comprendre à la sphère qu'elle vient de devenir sa chose, et c'est parti. Six ou sept caresses, des premiers crochets pour éliminer deux adversaires et une petite chute... Malgré les tacles et les contacts, l'artiste se relève. Dans un timing absolument parfait, qui lui permet de mettre dans le vent un troisième ennemi par une simple petite poussée du droit et sa vitesse de mouvement. Arrivé dans la surface de réparation - déjà ! -, il temporise. S'offre un nouveau crochet dévastateur, pour enrhumer un nouveau défenseur. Et clôt l'action d'une frappe puissante, terminant sa course dans la lucarne d'un Rubén Iván Martínez totalement impuissant. Voilà, c'est fait : en l'espace de soixante mètres et quelques secondes, Gonçalo Guedes vient de signer le chef d'oeuvre du week-end.Ce n'est pas le but du siècle de Diego Maradona contre l'Angleterre, ni un quart de finale de Coupe du Monde. Il n'y avait pas 114 580 spectateurs pour applaudir l'exploit, ni un enjeu ou une ambiance de folie pour accueillir cette réalisation comme il se devait. Mais ce dimanche soir, à l'occasion de la trentième journée de Liga opposant Valence à Osasuna, le Portugais a fait du bien aux yeux dans une période qui reste particulière et durant laquelle les matchs insipides se multiplient. Afin de prouver que même à huis clos, même sans supporter et même sans condition physique optimale, une rencontre post-Covid peut donner des raisons légitimes d'être attentivement suivie.Quelques jours plus tôt, Karim Lire la suite de l'article sur SoFoot.com