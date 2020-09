Contre Monaco, Adrien Truffert a vécu une sacrée première avec Rennes

Pour sa première apparition en Ligue 1, Adrien Truffert a fait les choses bien. Entré en jeu avant la pause contre l'AS Monaco ce samedi, le joueur polyvalent de 18 ans a terminé la rencontre avec une passe décisive et un but au compteur, offrant la victoire sur un plateau au Stade Rennais. Sa carrière chez les grands ne pouvait pas mieux commencer, et tous les espoirs sont permis pour la suite.

Rennes retourne Monaco

Truffert, symbole des jeunes

Au pied de la tribune Vilaine, Adrien Truffert accélère son échauffement. Du banc, le joueur de 18 ans au visage juvénile vient d'assister au tacle de Ruben Aguilar sur Faitout Maouassa, qui est revenu sur la pelouse en boitant très bas. Le latéral gauche rennais ne peut plus avancer, il s'effondre et c'est un coup dur pour Rennes qui perd son meilleur élément de la première période tout en étant mené au score par Monaco à la maison. 41minute : après avoir enregistré les consignes de Julien Stéphan et de son adjoint Matthieu Le Scornet, muni de sa tablette pour briefer le novice, Truffert fait son entrée dans la cour des grands.Le numéro 31 flanqué dans le dos, le défenseur débute sa carrière en Ligue 1 par une touche rendue à Aurélien Tchouaméni - fair-play oblige - avant de s'installer dans son couloir. ", soulignera Stéphan en conférence de presse, après la rencontre." Mieux, il a vécu un baptême du feu rêvé. En une dizaine de minutes, Truffert aura renversé Monaco en délivrant un centre parfait à Steven Nzonzi avant de surprendre Benjamin Lecomte d'une frappe claquée à l'entrée de la surface dans le temps additionnel. Sacrée première.Dans le vestiaire après le match, Truffert a probablement dû découvrir une ribambelle de messages sur l'écran de son téléphone. Et a peut-être retrouvé le nom de quelques copains de son enfance passée en Eure-et-Loir, du côté de Jouy et de Chartres, où il aura joué cinq ans (2010-2015) avant de rejoindre le centre de formation du Stade Rennais à quatorze piges. Face à Monaco, il a confirmé les promesses et surtout sa Lire la suite de l'article sur SoFoot.com