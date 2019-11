Contre les déserts médicaux, des consultations dans des Algeco

Déserts médicaux obligent, les nouvelles solutions pour faciliter l'accès aux soins se multiplient. Et les maires, de petites comme de grandes communes, réunis en congrès à Paris jusqu'à jeudi, sont preneurs de toutes les bonnes idées.Présentée en avant-première durant ce congrès la dernière initiative ne manque pas d'originalité. Elle consiste à organiser des consultations en ligne dans... des Algeco, ces constructions modulaires utilisées seules ou assemblées que l'on retrouve souvent au bord des routes ou devant des chantiers, des bâtiments en travaux, voire dans les cours d'école.« Ce sont des modules spécialement aménagés pour permettre des téléconsultations, s'empresse de préciser Alexis Salmon Legagneur, le directeur général de la société mâconnaise, leader mondial des constructions modulaires. Nous avons signé un partenariat avec l'un des spécialistes des télécabines connectées, Tessan, pour équiper nos modules et les connecter. Nous pouvons ainsi offrir une solution mobile, bon marché, pour permettre aux maires de répondre aux besoins de leur population. »La demande, à en croire le dirigeant, est forte. Elle s'appuie sur le fait que huit millions de Français vivent aujourd'hui dans des déserts médicaux. Algeco se lance donc sur ce nouveau marché. Non sans avoir fait réaliser au préalable par l'Institut CSA une étude auprès de 200 maires afin de mesurer leurs besoins. Dévoilée durant le salon ce mercredi, l'étude révèle que pour 44 % du panel le développement de l'offre en matière de santé serait « une priorité ».Un abonnement à 2000 euros par moisAlgeco propose donc aux élus locaux ses modules de 18 m2, capables d'accueillir jusqu'à trois cabines de téléconsultations. « Beaucoup de communes ne disposent pas de locaux pour y installer un cabinet médical, justifie Alexis Salmon Legagneur. Notre offre fonctionne par abonnement, à raison de 2000 euros par mois ...