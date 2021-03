Contre le Covid-19, des machines à café Nestlé équipées de protections auto-désinfectantes

Les écrans tactiles utilisés sur les machines fournies aux restaurateurs, cafetiers mais aussi aux bureaux ou encore aux stations-services, vont désormais être munis d'une protection supplémentaire.

Nestlé va équiper ses machines à café de protections "auto-désinfectantes", "antivirales" et "antibactériennes". ( AFP / YURI CORTEZ )

Hygiène bientôt renforcée pour les machines à café. Nestlé Professional, la branche qui englobe les services pour la restauration du géant suisse de l'alimentation, va équiper ses machines à café de protections "auto-désinfectantes", "antivirales" et "antibactériennes", a-t-elle annoncé mercredi 24 mars. La branche de Nestlé dédiée à la consommation dite hors domicile, qui fournit notamment des machines à café aux restaurateurs, cafetiers mais aussi aux bureaux ou encore aux stations-services, multiplie les pistes pour trouver des solutions permettant de renforcer les mesures d'hygiène face à la demande de ses clients qui doivent se plier à de stricts protocoles sanitaires à cause du Covid-19.

Les écrans tactiles utilisés sur ses machines pour enregistrer les commandes vont désormais être munis d'une protection supplémentaire appelée 'Nanoshield' (nanobouclier en français) mise au point par l'entreprise technologique australienne Nanoveu, a indiqué Nestlé dans un communiqué. Elle est constituée d'une feuille de PET avec une couche d'une résine comprenant un composant actif à base de cuivre qui lui confère ces propriétés auto-désinfectantes. Cette protection supplémentaire est conçue pour résister à des lavages fréquents et à une utilisation en gros volumes, a précisé le groupe propriétaire des marques Nescafé et Nespresso.

"Nous continuons d'explorer une vaste palette de nouvelles solutions, telles que les commandes par le biais d'une app, les machines sans contact et écrans de protection", a expliqué Zenon Mandralis, le directeur de la recherche et développement de Nestlé Professional, cité dans le communiqué. "Les protections d'écrans sont une solution ingénieuse dans la mesure où elles peuvent être utilisées facilement sur nos distributeurs actuels de boissons et compléter les mesures d'hygiène accrues que nous avons déjà en place", a-t-il ajouté.

Le groupe suisse s'apprête notamment à lancer une nouvelle génération de machines sans contact qui pourront être contrôlées par smartphones, a indiqué David Rennie, le directeur des marques de café, lors d'un entretien avec l'agence financière Bloomberg. Leur lancement doit intervenir au cours des prochaines semaines en Russie et en Chine avant d'être déployées dans d'autres pays.

Le café est une des quatre grandes catégories de produits sur lesquelles mise Nestlé pour accélérer sa croissance. En 2018, le groupe suisse s'était encore renforcé sur ce segment en s'alliant à l'américain Starbucks. Il avait alors déboursé 7,15 milliards de dollars pour obtenir le droit fabriquer et commercialiser des produits sous sa marque.