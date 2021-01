Contre le coronavirus, Hong Kong recourt à des "confinements inopinés"

Des personnels médicaux dans le quartier de Jordan, à Hong Kong, au deuxième jour d'une opération de dépistage au Covid-19 des habitants confinés chez eux, le 24 janvier 2021 ( AFP / Peter PARKS )

Hong Kong a confiné de manière inopinée dans la nuit de mardi à mercredi un quartier de la ville dont les accès ont été fermés, le temps de tester l'ensemble de ses habitants.

La police a bouclé un périmètre comprenant une vingtaine d'immeubles densément peuplés du quartier de Yau Ma Tei, situé dans le Sud de la péninsule de Hong Kong.

Cette nouvelle stratégie consiste à ne pas prévenir la population d'un confinement. La cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, a expliqué que de tels "confinements inopinés" sont nécessaires pour éviter que les gens ne s'enfuient avant le déploiement des personnes en charge du dépistage.

"Je remercie les habitants de ce secteur restreint pour leur coopération", a-t-elle écrit mercredi sur sa page Facebook, après la levée des mesures.

Ce week-end, un confinement similaire de deux jours avait fuité quelques heures auparavant dans la presse.

Lors de l'opération menée mardi, de moindre envergure que la précédente, quelque 330 habitants ont été testés et seul un cas de coronavirus a été dépisté.

Les autorités ont averti que d'autres confinements de ce type pourraient être nécessaires dans les prochains jours.

Hong Kong a été en première ligne lorsque les premiers cas du nouveau coronavirus ont été détectés dans le centre de la Chine il y a plus d'un an.

Ses quelque 7,5 millions d'habitants vivent depuis un an au rythme de restrictions plus ou moins fortes qui se sont avérées efficaces pour empêcher une flambée des cas mais pèsent considérablement sur l'économie.

Depuis le début de la pandémie, un peu plus de 10.000 cas ont été recensés et plus de 170 décès formellement attribués au Covid-19.

Ces dernières semaines, des foyers de contamination sont apparus dans des quartiers très défavorisés, révélant des inégalités criantes dans ce centre financier international.

Sur le papier, Hong Kong figure parmi les villes les plus riches de la planète mais elle souffre d'une grave pénurie de logements et de loyers exorbitants.

La superficie moyenne des logements est de 46 mètres carrés pour lesquels il faut débourser à l'achat quelque 7 millions de dollars hongkongais (740.000 euros).

Des personnels médicaux dans le quartier de Jordan, à Hong Kong, au deuxième jour d'une opération de dépistage au Covid-19 des habitants bloqués chez eux, le 23 janvier 2021 ( AFP / Peter PARKS )

Beaucoup d'habitants vivent dans des logements plus petits, découpés en unités minuscules de moins de cinq mètres carrés avec à peine de quoi installer un lit. Cuisine et salles d'eau sont souvent partagées par plusieurs locataires.

C'est dans ce type d'immeubles que la plupart des foyers de contaminations sont apparus ces dernières semaines.

