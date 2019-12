Contre la réforme des retraites, "Mélenchon, Marine Le Pen et la CGT main dans la main", dénonce Aurore Bergé

"Jean-Luc Mélenchon a donné un brevet d'humanisme à Marine Le Pen", a rerproché au chef de la France insoumise la porte-parole de la majorité présidentielle, Aurore Bergé.

Aurore Bergé le 25 novembre 2017 à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les extrêmes "se rejoignent toujours". "Ils sont main dans la main entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, la CGT, c'est un choix politique", a critiqué Aurore Bergé, porte-parole LREM, lundi 9 décembre sur BFMTV et RMC. " J'ai toujours pensé que l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignaient toujours et la preuve en est apportée aujourd'hui" , a-t-elle affirmé alors qu'une deuxième journée de mobilisation se prépare mardi.

" Marine Le Pen a apporté son soutien clair à la grève et à l'appel à la mobilisation , Jean-Luc Mélenchon a donné un brevet d'humanisme à Marine Le Pen en disant qu'il se satisfaisait qu'elle les rejoigne dans le combat", a argumenté la députée des Yvelines. "Le problème avec la CGT, c'est que quelle qu'aurait été la réforme, de toute façon, elle aurait été refusée", a également accusé la députée LREM.

"Un progrès en direction de l'humanisme"

La présidente du Rassemblement national avait appelé le 3 décembre les Français "à exprimer leur désaccord" avec la réforme des retraites. "Je soutiens la grève, la mobilisation, la manifestation du 5 décembre", avait-elle dit.

" Elle est en train de faire un progrès en quelque sorte en direction de l'humanisme", avait réagi jeudi Jean-Luc Mélenchon, affirmant que les adéhrents du RN étaient les "bienvenus". Des propos "ironiques" selon l'eurodéputée LFI Manon Aubr y qui a assuré jamais de la vie" de convergence entre son parti et le Rassemblement national.

Le patron de la CGT Philippe Martinez avait de son côté affirmé que le RN n'était "pas le bienvenu" dans les cortèges, où il ne veut pas des "solutions de gens qui sont racistes".