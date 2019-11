Contre la mortalité infantile, l'Afrique en progrès

Le taux de mortalité infantile n'a jamais été aussi bas dans le monde. Alors qu'au milieu du XVIIIe siècle en Europe, il n'était pas rare qu'un couple perde trois ou quatre enfants, en 2017, le nombre d'enfants décédés a été réduit de plus de la moitié, passant de 12,6 millions en 1990 à 5,4 millions en 2017. Et ce, en moins de trois décennies. C'est le constat dont se réjouit l'organisation dirigée par l'université d'Oxford Our World in Data, qui a compilé les dernières données sur le sujet. Cet « énorme progrès » a été possible grâce notamment à la multiplication des campagnes de vaccination et d'un plus large accès aux antibiotiques, deux remèdes aux maladies infectieuses. Pour preuve, d'après l'OMS, la vaccination anti-rougeole a permis d'éviter 21,1 millions de décès en Afrique entre 2000 et 2017.Mais si la mortalité infantile a baissé dans toutes les régions du monde, les taux fixés par les Objectifs de développement durable (ODD) sont loin d'être atteints. « L'objectif 3.2 est de ramener le taux de mortalité infantile à au moins 2,5 % dans tous les pays d'ici 2030. [?] Nous en sommes loin », affirment les chercheurs. « L'objectif des ODD est beaucoup plus ambitieux que ce que les régions les plus riches du monde ont atteint aujourd'hui. » À l'échelle mondiale, 3,9 % des enfants meurent encore avant l'âge de cinq ans », soit près de 15 000 par jour.Mortalité infantile : une tragédie africaineDe...