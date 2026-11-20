Contre la guerre, pour la jeunesse: vague de manifestations à travers l'Europe à partir de vendredi

Des manifestants défilent à Paris, le 31 octobre 2026, dans le cadre de mobilisations nationales contre la hausse du coût de la vie et les inégalités ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Contre la "militarisation" de la société et la vie chère, pour les services publics, le droit au logement, le climat : une myriade de manifestations en partie coordonnées mais à l'ampleur difficile à prévoir est annoncée à travers l'Europe pour vendredi et le week-end, sur fond de rejet croissant des institutions.

Alors que la colère sociale gronde ces dernières semaines de la Grèce à la France en passant par l'Allemagne, l'Italie ou la Belgique, des syndicats, associations et organisations de jeunesse ont lancé des appels à des actions coordonnées les 20, 21 et 22 novembre.

Des organisations de lycéens et étudiants d'une vingtaine de pays européens organisent vendredi une grève internationale de la jeunesse, sous le mot d'ordre "Battez-vous pour notre avenir, pas pour leurs guerres".

Pour Hannes Kramer, étudiant mobilisé en Allemagne contre l'éventuelle réintroduction d'un service militaire, "la militarisation et les coupes dans les dépenses sociales marchent main dans la main : pendant que des sommes d'argent qui semblent illimitées sont déversées sur les armées et les infrastructures qui les soutiennent, l'État-providence est démantelé".

Des manifestants masqués tiennent une banderole sur laquelle est inscrit "La jeunesse se bat" à Cologne, en Allemagne, le 31 octobre 2026 ( AFP / INA FASSBENDER )

Début novembre, des syndicats et associations de droit au logement belges, britanniques, espagnols, français, grecs, italiens et portugais ont aussi appelé ensemble à descendre dans les rues les 20, 21 et 22 novembre.

Ces organisations formulent six revendications communes, très larges, allant de la garantie du droit au logement pour tous, la baisse des prix du logement, de l'alimentation et de l'énergie, à la hausse des salaires, la taxation des riches et la fin des politiques de réarmement.

Pour l'historien français Sylvain Boulouque, une telle coordination à l'échelle européenne n'est pas inédite, car les confédérations syndicales européennes en ont déjà organisé ainsi que Greta Thunberg avec les grèves et marches pour le climat, mais la dynamique, partie des jeunes, s'avère "originale".

"On voit des mouvements de jeunesse se développer un peu partout dans le monde au même moment", constate-t-il, soulignant qu'"un modèle français s'est exporté dans le reste de l'Europe". Par-delà les mots d'ordre variés, "ce qui fait l'unanimité dans à peu près toutes les manifestations, c'est la défiance vis-à-vis des forces de l'ordre et du pouvoir".

Dernières heures

Difficile toutefois d'anticiper l'ampleur des mobilisations. Pour la journée du 17 octobre en France, qui avait réuni des centaines de milliers de personnes contre la vie chère et été marquée par des pillages en marge de certains cortèges, "la mobilisation s'était faite vraiment dans les dernières heures", rappelle le chercheur.

En France, ces appels coïncident avec le huitième anniversaire du mouvement des gilets jaunes, parti de revendications autour des prix des carburants et dont les symboles ont ressurgi dans les cortèges cet automne. Des manifestations sont prévues samedi dans de nombreuses villes.

Des personnes se rassemblent à Madrid, le 1er octobre 2026, lors d'une manifestation marquée par des concerts de casseroles contre les expulsions et les loyers élevés ( AFP / Oscar DEL POZO )

Le principal syndicat italien, la CGIL, annonce 100 manifestations dans tout le pays vendredi, contre la hausse du coût de la vie et pour des logements accessibles.

En Espagne, où la journée anniversaire de la mort de Franco, vendredi, donne traditionnellement lieu à des manifestations antifascistes le soir, des manifestations de jeunes sont attendues à midi notamment à Madrid et Barcelone, tandis qu'en Allemagne, le collectif "GenZ regelt" ("la Génération Z s'en charge") attend 15.000 personnes à Berlin et des actions dans des dizaines de villes.

"C'est vraiment un événement important pour faire entendre la voix des jeunes à travers tout le pays et exprimer notre besoin de changements immédiats et systémiques pour notre avenir", explique à l'AFP Zennor Tyndale-Biscoe, 17 ans, qui manifestera, lui, à Truro, dans le sud-ouest de l'Angleterre. "Comme les jeunes qui se mobilisent en France, nous croyons profondément (...) en l'impact que notre voix peut avoir dans le monde des adultes".

Pour Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l'association française Droit au Logement (DAL), ce sont "les locataires espagnols, portugais, italiens, allemands (qui) donnent l'exemple de la nécessité de se mobiliser contre la cherté des logements, la sur-exploitation de ce besoin essentiel qui est celui de se loger". En France aussi, la situation actuelle "nous promet une société où la misère va côtoyer comme jamais les richesses", alerte-t-il.

Les mouvements ne s'arrêteront pas avec le week-end. En Belgique, des grèves et manifestations sont prévues lundi contre les mesures d'austérité, en convergence avec les luttes des jeunes.