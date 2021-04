Contre la future PAC, des agriculteurs mobilisés dans la moitié nord de la France

Des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs un accès à l'A10, au niveau de Saint-Arnoult-en-Yvelines, le 2 avril 2021 ( AFP / Thomas SAMSON )

Patates pourries déversées devant la sous-préfecture du Havre, opérations escargots sur des grands axes franciliens: plusieurs milliers d'agriculteurs, selon les organisateurs, manifestaient vendredi pour adresser un "avertissement" au gouvernement contre une réforme des aides européennes, dont le verdissement les pénaliserait financièrement.

Derrière le péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, une ribambelle de tracteurs se sont garés vers 06H00 autour d'un petit rond-point, pour bloquer les axes stratégiques menant à Orléans, Etampes ou encore Chartres.

Les agriculteurs - au nombre d'une trentaine - ont agrémenté leurs tracteurs de quelques pancartes au style direct : "Macron, veux-tu encore de tes paysans?"

"On veut lancer un avertissement à Emmanuel Macron" dont "on ne partage pas la vision" de la réforme de la politique agricole commune européenne (PAC), explique Damien Greffin, président de la FNSEA Grand bassin parisien, sur le rond-point.

Selon lui, 5.000 agriculteurs étaient mobilisés au total dans cette opération organisée sur douze départements, d'une partie de la Normandie à une partie de la Champagne-Ardenne, en passant par l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

"Tout le monde n'est pas parti en tracteur, il y a différentes formes de mobilisations", a précisé une porte-parole de la FRSEA Ile-de-France. "Beaucoup sont en rendez-vous avec leurs parlementaires ou avec les préfets, et certains se sont déplacés en voiture pour rejoindre les convois ou les accompagner."

Au Havre, selon un responsable de la police, 25 à 30 agriculteurs à bord de 18 tracteurs ont déversé 11 bennes de déchets (souches d'arbres, pneus, betteraves pourries, patates pourries) devant la sous-préfecture.

A Lille, une trentaine de tracteurs ont été parqués autour de la préfecture, où une délégation a été reçue. L'action était rythmée par les retentissantes déflagrations d'un effaroucheur à volatiles, a constaté une journaliste de l'AFP.

La réforme envisagée équivaudrait à "180 millions d'euros en moins par an pour les Hauts-de-France" d'aides de la PAC, a calculé le président de la FDSEA Nord, Laurent Verhaeghe, pour qui "le risque serait de nous faire payer la transition écologique".

Les tracteurs ont commencé à quitter les lieux à 11H00.

Des bouchons étaient rapportés sur plusieurs axes franciliens et au-delà. Le réseau autoroutier Sanef signalait ainsi des perturbations sur l'A13, qui relie Paris à Caen.

- Rendez-vous demandé -

Les manifestants craignent que les orientations de la future PAC, en négociation à Bruxelles, laissent trop d'agriculteurs au bord de la route. Elle prévoit notamment la mise en place d'éco-régimes ("eco-schemes"), un financement conditionné à des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Amaury Babault, 31 ans, qui produit blé, orge et colza sur son exploitation de 150 hectares à Ablis (Yvelines), représente la "sixième génération" d'agriculteurs de sa famille. Il "en espère une septième, si M. Macron veut bien encore des agriculteurs dans quelques années".

Mais il calcule que s'il perd "80 euros par hectare" d'aides de la PAC, ce sera 12.000 euros en moins chaque année dans son exploitation.

Les manifestants attendent "d'être reçus par le ministre de l'Agriculture [Julien Denormandie] au moins, voire Macron", prévient David Vallée, président de la section de Saint-Arnoult/Dourdan, qui peste contre une réforme "inacceptable" d'une "complexité sans nom".

"Si on n'est pas reçu, on ira monter sur Paris", là "où se trouvent les gens qui décident", alerte-t-il.

Les manifestations sont organisées au moment où des Franciliens pourraient prendre la route pour profiter du week-end de Pâques afin de se mettre au vert après le durcissement des contraintes annoncées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Mais le but affiché n'était pas de bloquer les routes toute la journée.

La plateforme Pour une autre PAC, qui milite pour une politique plus verte et rassemble une quarantaine d'organisations (des ONG et associations défendant l'environnement, mais aussi les petits exploitants, les droits des animaux ou les consommateurs) a de son côté "fait part de sa très vive opposition aux revendications exprimées par cette partie de la profession agricole".

Dans un communiqué, elle "dénonce leur tentative d'affaiblissement dramatique de l'ambition de la réforme de la PAC et s'inquiète de l'écho que pourrait trouver leur démarche dans les décisions gouvernementales imminentes sur ce dossier".

