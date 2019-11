Contre l'immigration clandestine : des dessinateurs ivoiriens se mobilisent

Dans cette manifestation dénommée Cocobulles, qui a choisi comme thème principal l'immigration clandestine, cette image tragique du dessinateur ivoirien Jihel donne le ton. Il faut dire que, depuis le début de l'année 2019, plus de 1 000 hommes, femmes et enfants sont ainsi morts en tentant de traverser la Méditerranée, si l'on en croit le dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). « Le dessin explique les dangers qu'il y a dans l'immigration clandestine. C'est pour amener les Africains à prendre conscience que c'est leur vie qui est en jeu quand ils se lancent dans cette aventure. C'est être candidat à la mort », explique Jihel. « On veut conscientiser la jeunesse, lui dire qu'ici c'est possible de se réaliser », ajoute-t-il. Pour rappel, l'immigration clandestine vers l'Europe, qui concerne chaque année des milliers d'Africains, suscite de nombreux drames : assassinats, viols, migrants réduits en esclavage en Libye, naufrages meurtriers d'embarcation tentant de traverser la Méditerranée. Dans le public, le message passe. « Une image vaut mille mots, donc à travers les dessins on peut aisément comprendre. Les caricatures montrent les effets néfastes de l'immigration. C'est une manière de sensibiliser, de ne pas encourager ces jeunes à partir », estime Thibault N'Guessan, étudiant en arts plastiques à Abidjan venu visiter le festival. « Il y a un dessin qui m'a marqué : la mer est représentée sous forme...