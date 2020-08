Contre l'Atalanta, le PSG a un costume de favori à assumer

Ce mercredi à Lisbonne, le Paris Saint-Germain peut s'offrir un beau cadeau d'anniversaire si, dans la soirée, il parvient à décrocher sa place pour le dernier carré de la Ligue des Champions. La condition : renverser l'Atalanta, la sensation européenne de la saison, qui dispute la première campagne de Ligue des Champions de son histoire. Diablement alléchant.

Atalanta Bergame Paris Saint-Germain 12/08/2020 Ligue des champions Diffusion sur

Le Paris Saint-Germain fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence. Un bel anniversaire, qui célébrerait même "l'âge parfait" à en croire plusieurs milliers d'Américains interrogés par l'institut de sondage Harris en 2013. Il faut dire que lorsqu'on a cinquante berges, on a généralement appris deux ou trois bricoles dans la vie. On a eu le temps d'explorer des moments de joie intenses mais aussi quelques profondes déceptions. À l'échelle européenne, même s'il a connu quelques moments d'ivresse et essuyé des plâtres, Paris fait encore jeune avec son demi-siècle d'existence. Si le club de la capitale a pris quelques rides ces dernières années, il fait toujours figure de jeune turbulent au cœur d'un monde dont il peine encore à maîtriser tous les paramètres. Mais on a envie de croire qu'il apprend, qu'il grandit année après année. À chaque fois, ses plus fidèles supporters espèrent. Ils espèrent que sa crise