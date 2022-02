Contrats d'armement France-Indonésie : après les avions Rafale, les sous-marins Scorpène?

Un contrat de 8,1 milliards de dollars (près de 7,1 milliards d'euros) a été conclu pour 42 Rafale. L'attention se porte désormais sur les sous-marins d'attaque, fabriqués par Naval group.

Un sous-marin Scorpène de l'armée indienne, dans le port de Mumbai (illustration) ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

La mer après les airs? L'Indonésie, qui a signé jeudi un contrat pour l'acquisition de 42 avions de combat Rafale, a également engagé une coopération avec la France en vue d'acquérir deux sous-marins Scorpène, selon des sources concordantes.

Les deux pays ont signé "une lettre d'intention pour des études de recherche-développement en matière de sous-marins avec une prévision indonésienne de commander à l'issue de ces études deux sous-marins Scorpène", a affirmé à la presse le porte-parole du ministère français des Armées, Hervé Grandjean.

Le président de Naval Group Pierre-Eric Pommellet, présent à Jakarta au côté de la ministre Florence Parly, a signé un protocole d'accord avec le groupe indonésien PT Pal en vue de faire une offre comprenant des transferts de technologie, a-t-on précisé au sein de l'entreprise française.

"Ces grands contrats d'armements sont des ciments extrêmement solides qui arriment la relation bilatérale pendant des décennies", estime-t-on au ministère des Armées, rappelant que le voisin indien est déjà doté de Rafale et de sous-marins Scorpène.

S'agissant de l'Indonésie, si un contrat de 8,1 milliards de dollars (près de 7,1 milliards d'euros) a bien été conclu pour 42 Rafale et leurs armements, "tout reste à négocier" s'agissant des sous-marins, selon Naval Group.

14 Scorpène déjà vendus à l'étranger

La France cherche à resserrer ses liens avec Jakarta après avoir vu sa stratégie pour s'affirmer dans l'Asie-Pacifique ébranlée l'an dernier quand l'Australie a rompu soudainement un mégacontrat d'achat de sous-marins français Barracuda et rejoint une alliance stratégique, AUKUS, avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Les Scorpène sont des sous-marins d'attaque à propulsion conventionnelle diesel-électrique capables d'emporter 18 torpilles et missiles antinavires Exocet. Dotés d'un équipage de 31 personnes, ils disposent d'une autonomie de plus de trois semaines en plongée et peuvent descendre à plus de 350 mètres de profondeur, selon Naval Group.

Quatorze exemplaires ont déjà été vendus à l'étranger et assemblés sur place dans le cadre de coopérations industrielles : six exemplaires ont été vendus à l'Inde, quatre au Brésil, deux à la Malaisie et deux au Chili.