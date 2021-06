Contrat de prêt : une clause peut être partiellement abusive sans remettre en cause la validité du contrat

C'est ce qu'a statué la Cour de cassation à propos d'une clause entraînant une "déchéance du terme" dans un contrat de prêt.

La clause qui prévoit en sanction un remboursement immédiat dans un contrat de prêt peut être partiellement abusive mais cela ne remet pas en cause sa validité. Il suffit que le juge fasse le tri et détermine si le motif invoqué par la banque pour exiger un remboursement total et immédiat est un motif valable ou abusif, a expliqué la Cour de cassation.

En l'espèce, un emprunteur contestait la procédure menée à son encontre par le banquier. L'homme avait contracté un emprunt immobilier de près de 280.000 euros et, dix ans plus tard, la banque avait réclamé le remboursement intégral de ce qui restait dû car il n'avait pas payé dans le délai imparti une échéance de 5.000 euros.

Cette "déchéance du terme" est prévue par une clause du contrat, plaidait le banquier. La clause est abusive, répondait le client, car elle prévoit plus de vingt situations permettant au banquier d'exiger le remboursement immédiat. La situation est d'autant plus déséquilibrée que, sur la vingtaine de situations permettant à la banque d'exercer son pouvoir de sanction, certaines sont totalement extérieures au contrat de prêt car elles concernent par exemple la situation professionnelle de l'emprunteur, plaidait le client.

La Cour de cassation a cependant rejeté cet argument de l'emprunteur. La clause peut être jugée abusive en partie et valable pour le reste, selon elle. Les motifs de sanction qui sont liés à l'exécution du contrat lui-même, comme le non-respect des échéances, peuvent demeurer valables alors que les motifs extérieurs seraient déclarés abusifs. C'est au juge de le contrôler. La procédure de saisie engagée par la banque pour se faire payer a donc été jugée valide.

(Cass. Civ 1, 2.6.2021, A 19-22.455)