Contrat de 80 Rafale aux Émirats : "La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires", critique Yannick Jadot

"La France rayonnera quand sa politique étrangère sera exemplaire dans la lutte pour la liberté et la justice climatique", a lancé le candidat écologiste à la présidentielle.

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, le 4 novembre 2021. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

"La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits humains et dont la richesse s'est bâtie sur les énergies fossiles." Vendredi 3 décembre sur Twitter, le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a vivement déploré la vente de 80 avions de combat Rafale aux Émirats arabes unis. "La France rayonnera quand sa politique étrangère sera exemplaire dans la lutte pour la liberté et la justice climatique", a-t-il ajouté.

"Vraiment pas de quoi être fier !", a abondé le leader du NPA et candidat d'extrême gauche Philippe Poutou. "C’est scandaleux. Mais à l’image d’un capitalisme militariste affairiste et cynique", a-t-il ajouté, appelant à "interdire la vente d’armes et distribuer à la place médicaments et vaccins pour les populations des pays du sud".

La valeur du contrat "historique" pour la fourniture de 80 avions de combat Rafale aux Émirats arabes unis s'élève à 16 milliards d'euros, dont deux pour les armements et "éléments associés", a précisé le ministère français des Armées. "Avec les Émirats arabes unis, nous scellons aujourd’hui la vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. En confiance, nous agissons ensemble pour notre sécurité", a fait valoir Emmanuel Macron dans un tweet. C'est un "contrat historique" qui "cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale", a salué la ministre Florence Parly dans un communiqué.