CONTRACTION DE 8% À 12% EN VUE DANS LA ZONE EURO EN 2020, DÉCLARE LAGARDE FRANCFORT (Reuters) - L'économie de la zone euro devrait se contracter de 8% à 12% cette année en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, a déclaré mercredi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). L'institution avait évoqué auparavant des hypothèses d'évolution du produit intérieur brut (PIB) allant de -5% à -12% mais, lors d'un débat avec des jeunes, sa présidente a déclaré que le scénario "modéré" était déjà dépassé et que le résultat final devrait se situer entre les scénarios "moyen" et "sombre". (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)

