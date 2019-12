Pour le dernier rendez-vous de 2019 à la BAM !, la conteuse de la compagnie Ziri Ziri a revisité de manière audacieuse trois histoires traditionnelles, loin des versions moralisatrices et aseptisées de Perrault, Disney et consorts.

Malgré la menace de la grève massive du jeudi 5 décembre dans les transports qui planait déjà dans tous les esprits, une bonne vingtaine de personnes a bravé le froid et la possibilité d'un début du mouvement en anticipé pour venir assister à la dernière soirée de l'année proposée par l'association mouveLOReille, alias le duo formé par Ariel Thiébaut et Bérengère Charbonnier, mercredi 4 au soir, à la Bibliothèque associative de Malakoff (BAM !), dans le cadre de la troisième saison de sa programmation mensuelle « Contes et Rencont'es » autour du thème « Un corps, décor ». Avec comme invitée spéciale, la conteuse Muriel Revollon, qui fait partie avec une dizaine d'autres artistes de la compagnie Ziri Ziri, créée en 2009.

Venue de Nice, cette comédienne de formation a également suivi un cursus universitaire en psychologie, tout en s'initiant à différentes disciplines artistiques (chant, danse, musique, clown, etc). Pour cette soirée, elle a choisi de présenter son spectacle Histoires de se faire bien peur une fois pour toutes qui s'adresse en priorité à un public adolescent et/ou adulte, même s'il peut fonctionner devant un auditoire beaucoup plus jeune, moyennant quelques aménagements et précautions oratoires (comme j'avais pu le constater lors d'une représentation en juin au théâtre Essaïon à Paris, où une bonne partie du public était loin d'avoir l'âge minimum requis pour tout comprendre aux subtilités de ce spectacle).

Une scène ouverte essentiellement masculine

