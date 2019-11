La « globe conteuse », comme elle se surnomme elle-même, a embarqué le public de la BAM ! dans un voyage magique au pays des filles et fils de guerriers, et des tortues qui parlent.

Pour le deuxième rendez-vous de la saison 3 de la programmation mensuelle « Contes et Rencont'es » autour du thème « Un corps, décor », à la Bibliothèque associative de Malakoff (BAM !), Ariel Thiébaut et Bérengère Charbonnier, qui forment le duo mouveLOReille, ont bien choisi leur invitée du mois, mercredi 13 novembre, en la personne de Céline Ripoll. Partageant sa vie entre la France et l'île de Pâques (Polynésie), où elle s'est installée en famille depuis quelques années, cette conteuse utilise vraiment tout son corps pour raconter (et danser, et chanter) les histoires et légendes venues du Pacifique, de Tahiti aux îles Marquises, en passant par l'île de Pâques.

Comme on ne change pas une recette qui, désormais, a fait ses preuves, depuis deux saisons et des poussières, la soirée a commencé vers 19 heures (et des poussières aussi) avec la traditionnelle scène ouverte qui, au fil des années, a gagné en qualité et en professionnalisme (ne serait-ce qu'au niveau du respect du temps imparti à chaque participant(e), nul besoin pour Bérengère de faire retentir les quelques accords de guitare fatidiques pour leur rappeler, au bout de 8 minutes, de sortir de leurs histoires pour laisser la place au suivant sur scène). Avec, comme toujours, son lot d'habitué(e)s des lieux, toujours aussi passionné(e)s et passionnant(e)s dans des registres très variés, du conte traditionnel au récit de vie totalement inventé : Patrick Crespel (collectif Histoires & Cie) ; Julian Delgrange (alias Ilnuaj Draglen) ; Isabelle Gourdet ; Adeline Nunez en duo avec une musicienne, Eugénie Kuffler, qui a improvisé en direct, autour de magnifiques textes du poète-éducateur Fernand Deligny (1913-1996) ; Gérard Probst (collectif Conteurs en compagnie).

