Conte ne manquera pas à De Bruyne

Arrivederci . Antonio Conte ne sera plus l’entraîneur de Naples la saison prochaine. Interrogé par le Nieuwsblad , Kevin De Bruyne n’a pas caché qu’il s’agissait plutôt d’ une bonne nouvelle pour lui . « Nous jouons de manière très défensive. Quand on marque un seul but par match en 5-4-1… C’est un peu juste » , explique-t-il. Deuxième de Serie A, Naples n’a marqué que 58 buts , ce qui en fait la cinquième attaque du championnat.

De Bruyne le dit clairement : « oui » , il est content du départ de son entraîneur. « J’ai remarqué cette année que la manière de jouer est importante pour moi . Ça doit aussi rester un plaisir, et c’est malheureusement quelque chose qui m’a un peu manqué , justifie le milieu belge. L’année dernière aussi, des promesses avaient été faites. “On va jouer d’une certaine manière, on va faire ceci et cela” , mais peu de choses se sont concrétisées. »…

QB pour SOFOOT.com