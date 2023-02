Consultations médicales: la Sécu estime à 1,5 milliard d'euros les revalorisations proposées

Les revalorisations des consultations médicales, négociées actuellement avec les syndicats de médecins, représentent 1,5 milliard d'euros de dépenses supplémentaires pour la Caisse nationale d'assurance maladie, a indiqué vendredi son directeur général, Thomas Fantôme.

"Cette convention médicale s'appuie sur un investissement financier massif de l'assurance maladie, avec 1,5 milliard d'euros (NDLR à terme et par an) sur la table", a déclaré M. Fantôme lors d'une conférence de presse au siège de la Cnam.

La somme annuelle se décompose en 600 millions d'euros pour les revalorisations qui s'appliquent à tous les médecins, pour tenir compte notamment de l'inflation, et 900 millions pour les médecins qui accepteront de prendre des engagements supplémentaires pour faire face à la désertification médicale, a-t-il précisé.

Les six syndicats représentatifs des médecins libéraux ont mené jeudi soir leur ultime négociation plénière avec la Cnam sur les futurs tarifs de consultation, après quatre mois de face à face tendu.

Les syndicats refusent que la majeure partie des revalorisations prévues soit conditionnée par des engagements particuliers, comme ce que propose la Cnam. Ils réclament une revalorisation générale.

Ils ont jusqu'à mardi 28 février pour dire s'ils signent ou pas la nouvelle convention. Si elle n'est pas signée, sa rédaction sera confiée à un arbitre, l'ancienne inspectrice générale des affaires sociales, Annick Morel.

"La balle est dans leur camp", a déclaré Thomas Fantôme, en parlant des syndicats de médecins.

"Ce que nous proposons doit permettre de répondre aux attentes des deux côtés de la table", à savoir "les assurés sociaux qui ont des inquiétudes sur l'accès aux soins, et les médecins qui ont besoin d'être accompagnés" dans leurs efforts, a-t-il dit. "C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de pousser jusqu'au bout pour essayer de convaincre nos partenaires de signer".

Parmi les mesures proposées pour tous les médecins figure une revalorisation générale de 1,50 euro des consultations, portant à 26,50 euros le tarif de la consultation généraliste de base.

Les syndicats de médecins réclament au moins 30 euros. La Cnam réserve cette possibilité aux patients qui prendront des engagements pour augmenter leur offre de soin, notamment l'augmentation de leur patientèle, ou l'embauche d'un assistant médical.

Si la convention médicale est signée mardi, la revalorisation générale des consultations interviendra le 1er octobre 2023, et les revalorisations conditionnelles auront lieu un an plus tard.