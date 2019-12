Consultation citoyenne sur les retraites : 58 % des Français veulent un seul système

A deux jours de la présentation par Édouard Philippe du projet de loi sur la réforme des retraites, mercredi midi devant le CESE (Conseil économique social et environnemental) - et à la veille d'une grande journée de grève intersyndicale -, l'exécutif fait feu de tout bois pour tenter le moins brutal des atterrissages.« La réforme ira jusqu'au bout ! », martèlent depuis des semaines Emmanuel Macron et Édouard Philippe, sûrs de leur cap. Pour ce faire, et alors que les derniers cadrages sont en cours, la majorité compte s'appuyer sur les résultats de la consultation citoyenne sur les retraites lancée début octobre et qui vient de s'achever.Selon nos informations, près de 260 000 personnes se sont rendues en deux mois sur cette plateforme en ligne, à l'initiative du gouvernement, avec 60 000 contributions enregistrées. « C'est un bon chiffre, supérieur à ceux enregistrés les fois précédentes pour des consultations du même type. A l'image de celle sur les Etats généraux de l'alimentation qui avait recueilli 15 000 contributions de Français », explique un observateur. Les conclusions de cette enquête ont été présentées ce lundi après-midi par Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn aux partenaires sociaux. Elles seront en ligne en fin de journée.Les retraités et les gens proches de la retraite doivent être épargnésCertes, les résultats n'ont pas valeur de sondage. Il n'empêche, vu le nombre, ils permettent de tirer plusieurs enseignements. D'abord sur la répartition par catégories d'âges des Français qui ont répondu, permettant de comprendre ceux qui se sentent principalement concernés, ou inquiets, par cette réforme : 47 % des personnes ayant participé à cette consultation ont ainsi entre 50 et 64 ans, 25 % entre 35 et 49 ans. Mais seulement 17 % ont 65 ans et plus, et même 8 % entre 25 et 34 ans.Dans les questions posées aux internautes, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Notamment ...