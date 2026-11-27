Consommation: Papin confiant pour les fêtes de fin d'année, anticipe une hausse des prix alimentaires début 2027

Le ministre du Commerce Serge Papin, à Paris le 24 novembre 2026. ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Le ministre du Commerce Serge Papin s'est montré vendredi confiant au sujet de la consommation des Français pendant les fêtes de fin d'année, qui ne devrait pas baisser, mais a souligné que les prix alimentaires devraient continuer à grimper début 2027.

"Il y a des arbitrages notamment qui sont faits dans l'habillement, dans la restauration, en revanche la consommation, la grande consommation portée plutôt par la grande distribution, se porte bien", a souligné Serge Papin sur TF1.

"Je suis assez confiant moi pour les fêtes de Noël, même s'il y aura des arbitrages", a-t-il ajouté, "les Français vont peut-être choisir plus la raclette que le chapon".

Interrogé sur le fait de savoir si cela signifiait qu'il anticipait un niveau de consommation au pire stable, Serge Papin a répondu: "exactement".

Le ministre a par ailleurs reconnu que les prix des produits alimentaires pourraient augmenter de l'ordre de 4 % début 2027, comme l'avait suggéré début novembre Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc.

"Si Michel-Edouard Leclerc dit 4 %, il est habilité et légitime pour le dire. Donc c'est peut-être un chiffre qu'il faudra retenir", a commenté le ministre, ajoutant que "c'est en moyenne".

Les prix des fruits et légumes devraient notamment grimper, "sans doute pas tous", a-t-il dit, citant l'exemple des tomates "qui ont dû augmenter cet été parce qu'il y a une production difficile avec la sécheresse".

L'Insee a annoncé vendredi que la hausse des prix des produits alimentaires avait légèrement accéléré en novembre, les prix des produits frais notamment ayant augmenté de 9,4 % par rapport à novembre 2025.

Les négociations commerciales annuelles entre supermarchés et fournisseurs, qui déterminent in fine les prix en rayon, débutent le 1er décembre, et s'annoncent houleuses, entre hausse des coûts de l'énergie, crise agricole et pouvoir d'achat contraint des ménages.

"C'est une année particulière parce qu'on importe des crises, la crise du détroit d'Ormuz et puis en plus la crise climatique. Donc ça, ça va jouer pour les agriculteurs, on l'a vu déjà, moins de rendement, moins de production", a souligné Serge Papin.

Certains produits "vont avoir un peu d'inflation et moi j'ai une responsabilité sur la souveraineté des agriculteurs", a-t-il ajouté, assurant que les lois Egalim (censées protéger le revenu des agriculteurs dans les négociations), "on va complètement (les) appliquer, surveiller pour que les agriculteurs soient bien respectés".