Consolidation dans la cybersécurité: CrowdStrike rachète Zscaler pour 43,9 milliards de dollars

( AFP / INA FASSBENDER )

Le spécialiste américain de la protection logicielle des équipements informatiques CrowdStrike va acquérir celui de l'accès aux systèmes d'information Zscaler, valorisé 43,9 milliards de dollars, un signal de consolidation du secteur de la cybersécurité, bouleversé par l'intelligence artificielle (IA).

L'opération sera financée entièrement en actions et offre une prime de 34 % par rapport au cours de clôture de Zscaler vendredi, selon un communiqué publié lundi.

A l'issue de la transaction, dont les deux groupes attendent la finalisation entre février et juillet, les actionnaires de CrowdStrike contrôleront 84 % du nouveau groupe, le solde étant détenu par ceux de Zscaler.

Cette union intervient alors que les nouvelles capacités de l'IA renforcent les besoins en cybersécurité, les modèles pouvant repérer et exploiter des vulnérabilités logicielles en un temps infiniment moindre que par le passé.

Les acteurs de la sécurité informatique doivent aussi gérer l'afflux d'agents IA qui contactent sites et plateformes afin d'effectuer des tâches pour le compte d'utilisateurs.

"Les réseaux étaient jusqu'ici utilisés pour connecter des gens avec des destinations", a déclaré le patron de CrowdStrike, George Kurtz, cité dans le communiqué. "Aujourd'hui, il donne aux agents l'accès à des données."

Le responsable voit dans l'absorption de Zscaler l'opportunité de créer "la plus grosse entreprise de sécurité IA au monde".

Une fois l'opération réalisée, CrowdStrike compte réaliser progressivement, sur les 18 à 24 premiers mois, des économies d'échelle qui atteindront 500 millions de dollars par an à terme.

CrowdStrike et Zscaler étaient déjà partenaires depuis plusieurs années et proposaient des offres conjointes de produits à leurs clients.

A la Bourse de New York, l'action Zscaler prenait 14,49 % vers 15H50 GMT, mais son prix restait encore loin de celui proposé par CrowdStrike.

Cet écart tient souvent à l'incertitude que les investisseurs voient dans une transaction, en particulier pour ce qui concerne l'accord des régulateurs.

CrowdStrike lâchait lui 11,19 %, une réaction classique compte tenu de la perspective de voir la valeur du titre diluée par cette acquisition, qui nécessitera l'émission massive de nouvelles actions.